Paura nel pomeriggio di oggi a Francavilla Fontana, dove un vasto incendio di vegetazione incolta è divampato nei pressi di un passaggio a livello, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino.

Per consentire le operazioni di spegnimento in sicurezza, il personale ferroviario intervenuto sul posto ha disposto la temporanea sospensione della circolazione dei treni sulla tratta delle Ferrovie del Sud Est tra Martina Franca e Francavilla Fontana.

Nel corso dell’intervento i Vigili del Fuoco hanno rinvenuto una bombola di GPL all’interno dell’area interessata dalle fiamme. La bombola è stata immediatamente trasferita in una zona sicura e sottoposta alle verifiche del personale. Accertato che il calore aveva alterato la parte metallica ma che il contenitore era vuoto, è stato escluso ogni ulteriore pericolo. La bombola è stata quindi affidata agli addetti delle Ferrovie per il corretto smaltimento.

Ultimate le operazioni di spegnimento e la successiva bonifica dell’area, la circolazione ferroviaria è ripresa regolarmente. Non si segnalano persone coinvolte.