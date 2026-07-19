Sul furto avvenuto nella notte all’interno del Municipio di Brindisi saranno le forze dell’ordine a dover ricostruire la dinamica dei fatti, individuare i responsabili e chiarire come sia stato possibile entrare negli uffici comunali e raggiungere una cassaforte.

Accanto all’indagine giudiziaria, però, resta una questione che riguarda direttamente l’organizzazione dell’ente, la sicurezza e le responsabilità di chi ha il compito di gestire risorse pubbliche.

Dopo lo sconcerto per quanto accaduto, è arrivato il momento delle risposte.

Oltre 22 mila euro in contanti, secondo le prime stime, erano custoditi all’interno degli uffici comunali: somme derivanti dai proventi delle carte d’identità e rimaste nella cassaforte del Municipio.

La prima domanda è inevitabile: perché quei soldi erano ancora lì?

Per quale motivo gli incassi non sono stati trasferiti e messi al sicuro, soprattutto in vista del fine settimana? Quali erano le procedure previste per la gestione del denaro contante e sono state effettivamente rispettate?

E ancora: come facevano i ladri a sapere che all’interno del Municipio c’era una somma così importante?

È stata una semplice coincidenza o qualcuno conosceva le modalità di gestione degli incassi e i tempi di permanenza del denaro negli uffici?

Poi ci sono le domande sulla sicurezza.

Le telecamere erano funzionanti? Il sistema di videosorveglianza è adeguato? Gli accessi al Palazzo comunale sono realmente controllati? Le procedure di chiusura e vigilanza degli uffici vengono verificate con regolarità?

E soprattutto: chi risponderà economicamente di eventuali errori organizzativi o di una gestione superficiale?

Possibile che nel 2026, in un ente pubblico, migliaia di euro in contanti possano rimanere incustoditi per giorni all’interno di un ufficio?

Individuare chi ha materialmente commesso il furto spetta agli investigatori. Allo stesso tempo, occorre capire se nella gestione interna ci siano state falle, se qualcuno abbia sottovalutato un rischio evidente e se tutte le procedure previste siano state rispettate. E, qualora emergessero elementi in tal senso, anche eventuali responsabilità ulteriori dovranno essere chiarite.

I cittadini hanno diritto di sapere.

Cosa hanno da dire i dirigenti responsabili? Quali verifiche sono state effettuate? Cosa riferirà il Segretario generale? Quali misure verranno adottate per evitare che una situazione simile possa ripetersi?

Quando si amministrano soldi pubblici, la responsabilità riguarda ogni fase della loro gestione: dalla custodia alla sicurezza, fino ai controlli necessari per evitare che episodi simili possano accadere.

Il Municipio deve essere una casa aperta ai cittadini, una casa di vetro, trasparente e accessibile.

Ma forse non così tanto da permettere a qualcuno di entrare, forzare una cassaforte, prendere i soldi di tutti e avere anche il tempo di far perdere le proprie tracce.



Oreste Pinto