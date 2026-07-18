Apprendiamo dalla stampa le dichiarazioni del consigliere comunale Riccardo Rossi il quale sulla complessa vicenda della Movida racconta frottole e butta benzina sul fuoco proprio mentre Prefetto, Sindaco e associazioni di categoria stanno facendo di tutto per giungere ad una soluzione condivisa che possa andar bene anche a chi rappresenta i residenti. Accusare l’Assessore De Maria e, di conseguenza, il nostro gruppo, di ostacolare l’approvazione di un regolamento è falso ed anche irrispettoso nei confronti del primo cittadino, di chi rappresenta il Governo e di chi rappresenta i commercianti. Rossi dovrebbe sapere bene – ma forse è ancora stordito, a distanza di anni, per il suo clamoroso insuccesso elettorale – che l’argomento è delicatissimo e non può essere affrontato semplicemente in commissione consiliare. Occorre una paziente opera di mediazione che il primo cittadino sta portando avanti e che servirà a varare dei provvedimenti che possano contemplare le esigenze di tutte le parti in causa. Noi ci siamo limitati a ribadire con chiarezza che le esigenze dei residenti sono sacrosante, così come il diritto dei titolari di attività commerciali di svolgere il proprio lavoro e dei cittadini di poter vivere la propria città. Il punto di intesa non è facile da raggiungere, ma con grande senso di responsabilità ci stanno provando tutti i diretti interessati. Fughe in avanti e speculazioni politiche (farcite delle frottole di cui ormai ci sta abituando Rossi) servono solo a ritardare la soluzione del problema.

Lino Luperti – consigliere comunale Uguaglianza Cittadina

Michelangelo Greco – consigliere comunale Movimento Regione Salento

Jacopo Sticchi – consigliere comunale Per Sempre Brindisi

Rino Giannace – consigliere comunale Per Sempre Brindisi