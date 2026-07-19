Lunedì 20 luglio, nel Chiostro di San Francesco, un incontro promosso dalla Vicaria di Ostuni e dall’Associazione Una Valle di Libri con il partner istituzionale del Comune di Ostuni e della Regione Puglia.

OSTUNI. Un momento di riflessione, cultura e spiritualità per celebrare gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi. Lunedì 20 luglio 2026, alle ore 20:30, il suggestivo Chiostro di San Francesco ospiterà l’incontro “Frate Francesco. Percorsi di Pace”, un appuntamento dedicato all’attualità del messaggio francescano.

Ospite della serata sarà Fra Pietro Maranesi, teologo dell’Ordine dei Frati Cappuccini e tra i più autorevoli studiosi del pensiero di San Francesco, che accompagnerà il pubblico in un percorso di approfondimento attraverso la figura del Santo e i temi della pace, della fraternità e del dialogo, prendendo spunto anche dai suoi più recenti volumi dedicati al fondatore dell’Ordine francescano.

L’iniziativa è promossa dalla Vicaria di Ostuni e dall’Associazione Una Valle di Libri, con il partner istituzionale del Comune di Ostuni e della Regione Puglia, confermando la volontà di offrire alla comunità appuntamenti di alto profilo culturale e spirituale.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali della Commissaria Straordinaria del Comune di Ostuni, dott.ssa Erminia Cicoria, mentre le conclusioni saranno affidate a S.E. Mons. Giovanni Intini, Arcivescovo di Brindisi-Ostuni.

«Celebrare gli ottocento anni dalla morte di San Francesco significa riscoprire un messaggio che continua a parlare al nostro tempo», sottolineano gli organizzatori. «In un’epoca segnata da conflitti e divisioni, la testimonianza del Santo di Assisi rappresenta ancora oggi un invito concreto alla pace, alla fraternità e al dialogo tra le persone.»

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Info evento

📍 Chiostro San Francesco – Ostuni

🗓 Lunedì 20 luglio 2026

🕣 Ore 20:30