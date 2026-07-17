Singolare intervento nella serata di oggi per la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana, chiamata a operare non su un incendio o un incidente, ma all’interno del Pronto Soccorso dell’ospedale cittadino.

L’intervento si è reso necessario per rimuovere un grosso anello rimasto incastrato a un dito della mano di un paziente, ormai fortemente rigonfio, situazione che rendeva impossibile sfilarlo e richiedeva un intervento tempestivo.

I Vigili del Fuoco hanno utilizzato un utensile specifico in dotazione, un Dremel, con il quale hanno tagliato con precisione l’anello, liberando il dito senza provocare ulteriori danni.

Una volta conclusa l’operazione, il paziente è stato riaffidato al personale sanitario del Pronto Soccorso, che ha potuto procedere con le cure necessarie. Un intervento insolito che conferma, ancora una volta, la versatilità e la professionalità dei Vigili del Fuoco, pronti a intervenire anche nelle situazioni più particolari.