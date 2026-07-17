Brindisi si prepara a riaccendere i riflettori sulla palla a spicchi amatoriale. Da lunedì 20 luglio a venerdì 24 luglio, la suggestiva cornice di Piazza Santa Teresa ospiterà l’attesissimo Torneo di Basket “Addò Giurgola”. Si tratta di una competizione riservata alla categoria Over 45 che promette spettacolo, agonismo e sane risate sotto le stelle, inserita nella rassegna estiva “R…Estate con il Basket”. Le partite si disputeranno in tarda serata sotto il cielo di stelle e con un panorama mozzafiato, regalando ai cittadini cinque serate di grande sport nel quale la passione per il basket è un vero e proprio stile di vita.

Per chiunque sia cresciuto a pane e basket a Brindisi, l’espressione “Addò Giurgola” rievoca immediatamente ricordi indelebili. Dire “Andiamo da Giurgola” significava darsi appuntamento nella storica villa estiva privata, della famiglia Giurgola, dotata di un campo da basket e di un’annessa tribuna.

Quel campo è stato per anni il fulcro del basket estivo brindisino, un’arena magica all’aperto dove durante la bella stagione si sfidavano le più grandi icone della pallacanestro locale e nazionale. Su tutti, il ricordo va al mitico e indimenticato Claudio Malagoli, detto “Lupetto”, un fuoriclasse capace di infiammare il pubblico con le sue leggendarie doti balistiche. Ma la memoria corre anche alle giocate di atleti immensi come l’indimenticabile regista Roberto Cordella, l’amatissimo e compianto Pinuccio Cavaliere, fino a un brindisino d’eccezione prestato al giornalismo nazionale come il volto di Mediaset Mino Taveri. Dedicare a questa storica location il torneo Over 45 significa riallacciare il filo della memoria proprio con quegli atleti che, da ragazzi, sognavano a bordo campo ammirando le gesta dei campioni.

Il calendario degli incontri è pensato per accogliere il pubblico delle grandi occasioni nelle ore più fresche della serata. Ogni giorno si giocheranno due partite consecutive a ritmi serrati per decretare i campioni del torneo:

· Ore 19:00: fischietto d’inizio per il primo match giornaliero.

· Ore 20:45: palla a due per la seconda sfida della serata.

Sul rettangolo di gioco si incroceranno medici, avvocati, ingegneri e stimati professionisti locali. Tra le stelle più attese c’è sicuramente l’intramontabile Raffaele Mastrorosa che, con i suoi 65 anni portati splendidamente, guiderà i veterani sul campo dimostrando che l’età è solo un numero. Insieme a lui, fari puntati sulle giocate del dottor Castagnaro e sull’energia di Cristiano Ventruto. Dalla terra di Bari arriveranno invece i rivali dell’Adria Master, capitanati dal carismatico Donato Ravelli, pronti a dare battaglia fino all’ultimo secondo.

Il tabellone si preannuncia stellare. Tra le partecipanti spicca la selezione della ASL Brindisi, che per l’occasione schiererà una formazione d’eccezione: a guidare i suoi sul parquet ci sarà infatti il Direttore Generale dell’azienda sanitaria, Maurizio De Nuccio, pronto a svestire i panni istituzionali per indossare la canotta da gioco. A difendere l’onore e i colori locali ci saranno anche i ragazzi dell’Altair Cafè e i sempre temibili Eagles Brindisi.

Il vero capolavoro del folklore locale è però la presenza della squadra “Li Cagghiusi”. Un nome che è tutto un programma: nel dialetto brindisino, infatti, il termine identifica “coloro che si lamentano sempre”.

Quest’anno la squadra si presenta con un’arma segreta imbattibile: in campo ci saranno i mitici cugini My, fuoriclasse assoluti che a livello di “caghiusaggine” e proteste non hanno rivali in tutta la provincia. Resta da vedere se le loro contestazioni si concentreranno sui falli fischiati o sui polpacci appesantiti dall’età, ma lo spettacolo è già assicurato.

A garantire il rispetto delle regole ci sarà un corpo arbitrale d’élite composto dai pilastri storici del fischietto brindisino. Sul parquet scenderanno il mitico Mino Corsa, primo e unico arbitro internazionale espresso dalla città di Brindisi, e Tonino Malerba, un gigante del settore con alle spalle tantissime partite dirette nella massima serie (Serie A) negli anni ’80 e ’90.

Insieme a loro, a impreziosire e completare la squadra dei direttori di gara, ci sarà Teresa De Giorgio, unica rappresentante del sesso femminile nel torneo. Una terna d’eccezione caratterizzata da autorevolezza, esperienza e grandissima personalità, che non si farà certo intimorire dalle storiche lamentele dei cugini My e di tutti gli altri “cagghiusi”.

L’appuntamento è per lunedì sera a partire dalle 19:00 in Piazza Santa Teresa: che vinca il migliore… o chi ha ancora più fiato per protestare!

Giada Amatori