Si è concluso con successo l’incontro “Il Coraggio di Essere – Percorsi di consapevolezza e leadership femminile”, promosso da Impresa Donna Confesercenti Brindisi, con il patrocinio del Comune di Cellino San Marco e in collaborazione con la Consigliera di Parità della Provincia di Brindisi.

L’evento, ospitato nel Palazzo Baronale, ha registrato una partecipazione numerosa e attenta, confermando il forte interesse del territorio verso i temi della consapevolezza, della leadership e dell’empowerment femminile.

L’iniziativa si inserisce nel percorso che Impresa Donna Confesercenti Brindisi sta portando avanti attraverso gli sportelli territoriali già attivi nella provincia, punti di riferimento nati per offrire orientamento, formazione, ascolto e occasioni di confronto, contribuendo a sostenere la crescita personale, professionale e imprenditoriale delle donne.

Ad aprire l’incontro sono stati i saluti istituzionali dell’Assessora del Comune di Cellino San Marco Giada Occhibianco, della Consigliera di Parità della Provincia di Brindisi Maria Elisabetta Caputo, del Presidente di Confesercenti Brindisi Michele Piccirillo e della Coordinatrice di Impresa Donna Confesercenti Brindisi Divina Greco, che hanno sottolineato l’importanza di fare rete e promuovere iniziative capaci di valorizzare il ruolo delle donne nella società e nel mondo del lavoro.

La Prof.ssa Valentina D’Amico, docente universitaria LUMSA, mental coach e fondatrice di Tèramadre, ha proposto un’interessante riflessione sul tema “Leadership come identità, sistema nervoso e potere interiore”, offrendo ai presenti strumenti concreti per comprendere come consapevolezza e mindset possano incidere sulla crescita personale e professionale.

A seguire, Francesca Mastroleo, autrice del libro “Una Donna Potente”, ha accompagnato il pubblico in un percorso dedicato alla forza interiore, alla fiducia in sé stesse e alla capacità di affrontare con coraggio le sfide della vita.

L’incontro è stato moderato dall’Avv. Stefania Bianchi, che ha guidato con competenza il confronto tra le relatrici e il pubblico, favorendo un dialogo partecipato e ricco di spunti.

«La risposta del pubblico ci conferma che esiste un forte bisogno di momenti di confronto, formazione e condivisione» ha dichiarato Divina Greco, Coordinatrice di Impresa Donna Confesercenti Brindisi. «Con gli sportelli territoriali vogliamo costruire una rete sempre più

vicina alle donne, offrendo non solo servizi, ma anche occasioni concrete di crescita e valorizzazione del talento femminile.»

Impresa Donna Confesercenti Brindisi rivolge un sentito ringraziamento al Comune di Cellino San Marco, alla Consigliera di Parità della Provincia di Brindisi, alle relatrici, alla moderatrice e a tutti coloro che hanno partecipato contribuendo alla riuscita dell’iniziativa.

Un ringraziamento speciale va a Euphoria Wine Bar, sponsor dell’evento, per il prezioso sostegno e per aver offerto il drink di benvenuto ai partecipanti, contribuendo a creare un piacevole momento di incontro e networking al termine della serata.

L’incontro rappresenta una nuova tappa del percorso promosso da Impresa Donna Confesercenti Brindisi, che continuerà nelle prossime settimane con ulteriori appuntamenti organizzati attraverso la rete degli sportelli territoriali, con l’obiettivo di promuovere cultura d’impresa, empowerment femminile e sviluppo del territori

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Confesercenti della Provincia di Brindisi – Brindisi Centro Associazione Commercianti