Parte ufficialmente la realizzazione della Ciclovia Costa dei Trulli, il percorso ciclopedonale di circa 20 chilometri che collegherà Monopoli e Fasano attraversando uno dei tratti più suggestivi della Puglia tra mare, ulivi secolari, masserie, aree archeologiche e patrimonio naturalistico.

L’avvio dei lavori è stato presentato questa mattina a Monopoli alla presenza del vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, dei sindaci di Monopoli e Fasano, Angelo Annese e Francesco Zaccaria, e dei rappresentanti degli enti coinvolti nel progetto.

L’opera, interamente finanziata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con 12.533.263,50 euro, rientra nel Programma di Azione e Coesione complementare al PON “Infrastrutture e Reti” 2014-2020 ed è inserita nel Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche, lungo la direttrice Adriatica della Ciclovia n. 6 di Bicitalia.

Il tracciato, prevalentemente pianeggiante, seguirà la linea di costa collegando Monopoli fino a Torre Canne, passando da Capitolo, Savelletri e dal Parco Archeologico di Egnazia, con collegamenti verso i principali attrattori del territorio.

Non sarà soltanto una pista ciclabile, ma un vero e proprio “parco diffuso” pensato per valorizzare un patrimonio unico: il mare, la via Appia Traiana, le masserie storiche, le lame, gli insediamenti rupestri, gli ulivi monumentali, i borghi, le abbazie e il Parco Regionale delle Dune Costiere.

Lungo il percorso saranno messi in rete 45 luoghi di interesse storico, culturale e ambientale, censiti e georeferenziati attraverso uno studio scientifico condotto dal Laboratorio di Archeologia dei Paesaggi e da Altair, spin off archeologica dell’Università di Bari.

Un sistema che punta a cambiare il modo stesso di vivere il territorio: non una semplice infrastruttura di collegamento, ma un itinerario nel quale, come recita il claim del progetto, “ogni tappa è una meta”.

La ciclovia sarà inoltre collegata alla rete ferroviaria attraverso le stazioni di Monopoli e Fasano, favorendo un modello di mobilità sostenibile e intermodale. A Monopoli è già presente una velostazione con parcheggio di interscambio, mentre Fasano realizzerà un collegamento con la stazione ferroviaria e un’area dedicata allo scambio.

Un progetto nato da un lungo percorso di collaborazione istituzionale avviato nel 2018 e che ha coinvolto i Comuni di Monopoli e Fasano, la Regione Puglia, l’ASSET, il Ministero della Cultura, le Soprintendenze e gli uffici tecnici dei due territori.

“L’avvio dei lavori della Ciclovia Costa dei Trulli è un traguardo importante, frutto di un percorso condiviso che negli ultimi sette anni ha visto istituzioni ed enti lavorare insieme con un obiettivo comune – ha dichiarato il sindaco di Monopoli Angelo Annese -. Non realizziamo soltanto un’infrastruttura, ma un progetto capace di valorizzare uno dei tratti di costa più belli della Puglia, promuovendo una mobilità sostenibile e un nuovo modo di scoprire il territorio”.

Sulla stessa linea il sindaco di Fasano Francesco Zaccaria, che ha definito l’opera “un risultato storico, atteso, che oggi diventa realtà”.

“È un’opera strategica perché non aggiunge semplicemente chilometri al territorio, lo rivela – ha affermato Zaccaria -. Venti chilometri di parco diffuso che uniscono mare e campagna, archeologia e natura, masserie, ulivi secolari, lame e abbazie. Un’infrastruttura leggera e rispettosa del paesaggio, pensata per chi vuole conoscere intimamente la nostra terra”.

La Costa dei Trulli, del resto, rappresenta già una delle aree turistiche più attrattive della regione: nel 2025 il territorio ha registrato oltre 4,1 milioni di presenze, confermando un trend di crescita costante.

Il cantiere sarà accompagnato anche da un sistema di comunicazione e monitoraggio che consentirà ai cittadini di seguire in tempo reale l’avanzamento dei lavori attraverso una piattaforma online dedicata, con mappe interattive e aggiornamenti sui vari tratti dell’opera.

Con l’apertura dei lavori prende dunque forma un progetto che punta a rafforzare il legame tra turismo, ambiente e cultura, trasformando la mobilità lenta in uno strumento di valorizzazione economica e identitaria della Costa dei Trulli.