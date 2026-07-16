Prende il via il percorso di progettazione partecipata che porterà alla stesura del Piano Sociale di Zona 2026-2028 dell’Ambito Territoriale Sociale di Fasano, composto dai Comuni di Cisternino, Fasano e Ostuni.

L’iniziativa, avviata a seguito dell’approvazione del VI Piano Regionale delle Politiche Sociali da parte della Regione Puglia, punta a coinvolgere il territorio nella definizione delle priorità e degli interventi che guideranno il sistema locale dei servizi sociali per il prossimo triennio.

“L’obiettivo – sottolinea il presidente del CIISAF, prof. Giovanni Cisternino – è raccogliere contributi, individuare bisogni, condividere proposte e costruire, in modo partecipato, il nuovo Piano Sociale di Zona”.

“Il percorso – dichiara il direttore del CIISAF, dott. Antonio Calabrese – si svilupperà attraverso una serie di tavoli di co-programmazione aperti al confronto con cittadini, enti e realtà del territorio”.

Il calendario degli incontri si aprirà lunedì 28 luglio, alle ore 16.30, nella Sala di Rappresentanza del Comune di Fasano, con una sessione plenaria dedicata alla presentazione del percorso e alla condivisione dello schema del Piano Sociale di Zona 2026-2028 alla presenza degli attori sociali pubblici e privati. A seguire sarà affrontata l’Area Socio-Educativa, con un confronto sulle politiche familiari, la tutela dei minori, il contrasto alla povertà educativa e le azioni di prevenzione e contrasto del maltrattamento e della violenza.

Il secondo appuntamento è in programma martedì 29 luglio, alle ore 16.30, nella Sala Mostre della Biblioteca Comunale di Ostuni. Il tavolo sarà dedicato all’Area Assistenziale e al Welfare d’Accesso, con approfondimenti sulle misure di contrasto alla povertà, sul disagio degli adulti, sulle dipendenze, sulla promozione della salute mentale, sui percorsi di inclusione attiva e sul potenziamento dei servizi di accesso al welfare.

Il percorso si concluderà mercoledì 30 luglio, alle ore 16.30, nella Sala Consiliare del Comune di Cisternino, con il tavolo dedicato all’Area Socio-Sanitaria, che affronterà i temi della presa in carico integrata delle persone con disabilità e delle persone non autosufficienti.

La partecipazione è aperta a tutti i cittadini, alle Organizzazioni del Terzo Settore, ai referenti degli Ordini Professionali, ai patronati, ai gruppi informali e alle Organizzazioni Sindacali confederali.

Per partecipare è necessario compilare la Manifestazione di Interesse entro le ore 12 del 25 luglio 2026, attraverso il modulo online predisposto dall’Ufficio di Piano del Consorzio CIISAF

Entro la stessa scadenza sarà inoltre possibile trasmettere osservazioni sul Piano Sociale di Zona 2022-2024 e proposte di miglioramento o di istituzione di nuovi servizi per il Piano Sociale di Zona 2026-2028, inviando la documentazione all’indirizzo e-mail consorziociisaf@gmail.com.