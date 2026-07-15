Una mattinata intensa, ricca di emozione e di orgoglio, ha accompagnato la cerimonia per la conclusione del ciclo scolastico e il conseguimento della maturità degli studenti utenti del Servizio di Integrazione Scolastica Disabili, promossa dalla Provincia di Brindisi in collaborazione con Socioculturale.

Alla cerimonia hanno preso parte, tra gli altri, il Presidente f.f. della Provincia di Brindisi Elio Ciccarese, il Presidente del Consiglio Regionale della Puglia Antonio Matarrelli e il Vicepresidente e Assessore al Welfare della Regione Puglia Cristian Casili.

Protagonisti assoluti 41 ragazzi e ragazze che hanno raggiunto il traguardo della maturità, accolti da applausi e dall’affetto di famiglie, docenti di sostegno, educatori, assistenti alla comunicazione e operatori che li hanno accompagnati lungo il loro percorso scolastico.

Uno ad uno hanno ricevuto il proprio attestato di merito, condividendo sorrisi e abbracci in un momento che ha saputo raccontare il valore dell’impegno, della determinazione e della crescita personale. Ogni attestato consegnato ha rappresentato il simbolo di un percorso costruito giorno dopo giorno, superando le difficoltà, coltivando i talenti e guardando con fiducia al futuro.

La cerimonia si è conclusa con un momento di convivialità nel Chiostro dell’ex Convento San Paolo, dove ha preso il via il JOB DAY, occasione dedicata ai diplomati e alle loro famiglie per conoscere le opportunità di prosecuzione degli studi e di inserimento nel mondo del lavoro. L’iniziativa ha offerto spazi di informazione e orientamento grazie alla partecipazione dell’Università del Salento, degli I.T.S. Academy e di ARPAL Puglia.

Il “dopo diploma” rappresenta, infatti, una fase particolarmente delicata nella quale è fondamentale garantire continuità ai percorsi di orientamento e inclusione, offrendo ai ragazzi e alle loro famiglie strumenti e opportunità per affrontare con serenità il futuro.