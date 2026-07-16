Dopo il successo della prima edizione di Foriticà, la rassegna teatrale all’aperto di Parco Buscicchio (quartiere Sant’Elia, Brindisi), arriva “Ancorachiu Foriticà – Il Teatro nel Parco 2026” in programma lunedì 20 luglio, dalle ore 19.00, con ingresso libero e gratuito. Due gli spettacoli al debutto nella stessa serata: “La Lucertola”, primo esito di Semìni, laboratorio teatrale e di artiterapie rivolto agli adolescenti, e “Qui felicità non è infinita” a cura della Compagnia Popolare SEM (Sant’Elia Malatìa).

“Ancorachiu Foriticà – Il Teatro nel Parco 2026” porta al pubblico le restituzioni del percorso del progetto “SEM – Sant’Elia Malatìa – Scuola popolare di teatro e arti urbane. Gli spettacoli in scena raccontano un angolo di periferia attraverso molteplici sguardi. Partendo dalla Casa di Quartiere di Parco Buscicchio, il teatro diventa anche strumento di cura e bellezza nel processo di rigenerazione urbana e sociale di Sant’Elia in un dialogo con la città.

In scena alle ore 19.30, “La Lucertola”, parte conclusiva del laboratorio Semìni spettacolo che va oltre l’idea convenzionale di rappresentazione teatrale attraverso un percorso fatto di ascolto, relazioni, scoperta e trasformazione. Il laboratorio ha accolto adolescenti alla prima esperienza scenica che hanno condiviso storie e linguaggi propri trasformandoli nel materiale stesso della messa in scena e dando valore a improvvisazioni, parole e sensibilità. Attraverso la vicenda surreale di un gruppo di ragazzi e di una lucertola ferita, si affrontano i temi della responsabilità, del rispetto per la vita e della capacità di rigenerarsi dopo una ferita. “La Lucertola”, con la regia di Mino Profico e la consulenza drammaturgica di Anastasia Luceri, apre un percorso teatrale dedicato ai quattro simboli delle contrade del Palio di Sant’Elia (la Lucertola, il Pavone, la Fenice e il Delfino). In scena: Mirko Volpe, Samirah Sgura, Francesco Esposito, Chiara Esposito, Crystal Martucci, Isabella Conte e Clohe Mela.

Alle 21.00 si alza il sipario per “Qui felicità non è infinita” frutto del laboratorio avviato nell’aprile 2025 con la Compagnia Popolare SEM (Sant’Elia Malatìa) che ha intrecciato ricerca e scrittura scenica in un cammino attoriale sul corpo, sulla voce e sulla presenza in palcoscenico. Da tale lavoro è nata la drammaturgia inedita firmata da Francesca Danese e arricchita da contributi degli interpreti. L’opera raccoglie l’eredità della precedente pièce “SEM – Sant’Elia Malatìa” attraverso diversi riferimenti, a partire dallo stesso titolo. A guidare la narrazione è uno sguardo affezionato e al contempo critico sul quartiere con una prospettiva capace di restituirne bellezze e contraddizioni. Dopo la prova aperta di dicembre, la rappresentazione approda ora alla sua versione definitiva, con un cast consolidato: Diego Brancasi, Silvia Meo, Jill Lamarina, Mino Mingolla, Enrico Veneruso, Marta Errico, Luigi Scarano, Francesco Baldaro, Bohdan Kushnir e Miryam Lanzillotti.

Il doppio appuntamento è a cura di ImmaginAbile Impresa Sociale e della Cooperativa Sociale Legami di Comunità Brindisi nell’ambito di “Raccordi da scoprire – Periferie in rete”, iniziativa socio-educativa finanziata tramite PNRR (Missione 5 – Inclusione e Coesione).

Come per la precedente edizione, anche “Ancorachiu Foriticà – Il Teatro nel Parco 2026” conferma la vocazione di Parco Buscicchio a farsi presidio di cultura e comunità. Il Teatro nel parco ne è testimonianza concreta: nato da un’azione collettiva di SEM che ha permesso di trasformare un’area sottoutilizzata in uno spazio inclusivo, dove tutti possono far sentire la propria voce e vivere l’esperienza dell’arte davanti a un vero pubblico.

Gli spettacoli sono in programma a partire dalle ore 19.00 presso Parco Buscicchio (via A. Mantegna, 10, Brindisi). L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza con ingresso gratuito.