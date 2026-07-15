Si sono conclusi con risultati di rilievo gli Esami di Stato 2026 per il Polo Liceale “Marzolla-Leo-Simone-Durano” di Brindisi, che ancora una volta celebra i brillanti traguardi raggiunti dai propri studenti.

Anche quest’anno numerosi diplomati hanno conseguito il massimo punteggio di 100/100, mentre un significativo numero di studenti ha ottenuto anche la lode, riconoscimento riservato a un percorso scolastico caratterizzato da preparazione, costante dedizione ed eccellenza.

La Dirigente Scolastica, prof.ssa Carmen Taurino, ha espresso grande soddisfazione:

“Il conseguimento del diploma rappresenta il coronamento di un percorso di crescita umana e culturale costruito con impegno, responsabilità e determinazione. A tutti i nostri diplomati rivolgo le più sincere congratulazioni per il traguardo raggiunto e l’augurio di affrontare con entusiasmo, consapevolezza e fiducia le nuove sfide che li attendono. Il merito di questi risultati appartiene certamente agli studenti, ma è anche il frutto della collaborazione tra famiglie, docenti e tutta la comunità scolastica, che ogni giorno lavora per accompagnare i nostri ragazzi nella costruzione del loro futuro”.

Diplomati con 100 e lode

ALPARONE DAVIDE 5A Liceo Marzolla; FERI’ GIORGIA 5A Liceo Marzolla; SCONOSCIUTO ANTONIO 5A Liceo Marzolla; MARINI ALLEGRA FRANCESCA 5B Liceo Marzolla; MELE FRANCESCO 5B Liceo Marzolla; PURICELLA MIRIAM 5B Liceo Marzolla; GALASSO GLORIA 5C Liceo Marzolla; LICASTRO TOMMASO 5C Liceo Marzolla; SERGI MANUEL 5C Liceo Marzolla; DE CESARE MARIA TERESA 5E Liceo Marzolla; MEVOLI AURORA 5E Liceo Marzolla; NICOLAZZO BENEDETTA 5E Liceo Marzolla; GIGANTE GIULIA 4D quadriennale Liceo Marzolla; LOLLI SERENA 4D quadriennale Liceo Marzolla; MASI SOFIA 4D quadriennale Liceo Marzolla; PENNETTA CATERINA 4D quadriennale Liceo Marzolla; SANASI STELLA 4D quadriennale Liceo Marzolla; D’IPPOLITO ANGELO PIO 5C Liceo Leo; BUONGIORNO ZAYRA 4C quadriennale Liceo Leo; SCALERA ELENA SOFIA 5B Liceo Simone; SCARANO VIOLA 5B Liceo Simone; VENTURA SILVIA 5M Liceo Durano.

Diplomati con 100

SCATIGNO SILVIA 5A Liceo Marzolla; SCHIMERA SARA MARIA CLELIA 5A Liceo Marzolla; BUCCOLIERI AURORA 5B Liceo Marzolla; CAVALIERE SOFIA 5B Liceo Marzolla; DI SOMMA DANIELA ANTONELLA 5E Liceo Marzolla; CIRACI CAMILLA 4D quadriennale Liceo Marzolla; MARSEGLIA FEDERICA 4D quadriennale Liceo Marzolla; TRIPODI MIRYAM 4D quadriennale Liceo Marzolla; ANCORA ALESSANDRA 5A Liceo Leo; MOLITERNI FRANCESCA 5A Liceo Leo; ROMA ANGELO 5A Liceo Leo; URSELLI ALESSIA 5A Liceo Leo; CARLUCCI ELISABETTA MARIA VITA 5B Liceo Leo; GALIZIA VINCENZO 5B Liceo Leo; BERARDINO KATIA 5C Liceo Leo; GRECO FABIO 5C Liceo Leo; SBANO DANIELE 5C Liceo Leo; STRANIERI MIRYEA 5C Liceo Leo; FANELLI GRETA 4C quadriennale Liceo Leo; LANZILLOTTI LUCA 4C quadriennale Liceo Leo; LEO GIOVANNI 4C quadriennale Liceo Leo; DURANTE LARA 5A Liceo Simone; CASSIANO ELISA MARIA 5B Liceo Simone; LOPALCO NICOLO’ 5B Liceo Simone; LOCOROTONDO TEODORO 5M Liceo Durano.

Gli esiti dell’Esame di Stato confermano, ancora una volta, l’impegno del Polo Liceale Marzolla-Leo-Simone-Durano nel valorizzare il merito e nell’accompagnare ogni studente verso il pieno sviluppo delle proprie potenzialità.