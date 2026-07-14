Il Gruppo consiliare di Futuro Nazionale ha presentato un ordine del giorno per chiedere l’installazione di una “Panchina Tricolore”, dipinta con i colori della bandiera italiana, in un luogo pubblico del territorio comunale.

Una proposta chiara, dal forte valore simbolico: riaffermare il senso di appartenenza alla Nazione, valorizzare l’identità italiana e ricordare ciò che unisce il nostro popolo.

«In un tempo in cui troppo spesso si tende a mettere in secondo piano la nostra identità e le nostre radici, riteniamo necessario tornare ad affermare con orgoglio i simboli che rappresentano la storia e l’unità dell’Italia. Il Tricolore non divide: il Tricolore unisce. È la bandiera di tutti gli italiani».

La bandiera italiana rappresenta la storia, l’unità e l’identità nazionale e richiama quei valori di coesione, memoria e appartenenza che costituiscono parte essenziale del patrimonio comune della Nazione.

«Abbiamo visto nascere, giustamente, numerose panchine tematiche dedicate a valori e campagne di sensibilizzazione. Crediamo sia arrivato il momento di dedicare uno spazio visibile anche all’Italia, alla sua lingua, alla sua cultura e alla sua identità nazionale».

L’ordine del giorno impegna il Sindaco e la Giunta a individuare un’area pubblica idonea per la collocazione della Panchina Tricolore, quale segno concreto di attaccamento ai valori dell’unità nazionale e dell’identità italiana.

«La Panchina Tricolore vuole essere un simbolo semplice ma immediatamente riconoscibile, soprattutto per le nuove generazioni. Un luogo che ricordi chi siamo, la nostra storia e ciò che ci unisce come Nazione».

Futuro Nazionale porterà la proposta in Consiglio comunale auspicando un voto favorevole e trasversale.

Sul Tricolore e sull’unità della nostra Nazione non dovrebbero esistere divisioni politiche.

Gruppo consiliare Futuro Nazionale