Brindisi si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento dedicato alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio. Giovedì 17 luglio, alle ore 19, l’Ostello della Gioventù ospiterà “Il vino lungo l’Appia”, una degustazione di vini con aperitivo organizzata in collaborazione con Cantine Risveglio e Appia Wine Road.

L’iniziativa offrirà ai partecipanti l’opportunità di conoscere e degustare una selezione di vini espressione del territorio brindisino, frutto della tradizione vitivinicola locale e della passione per la qualità. Un percorso tra profumi e sapori che racconta l’identità cittadina attraverso uno dei suoi prodotti simbolo.

La serata sarà anche un’occasione di incontro e convivialità, pensata per promuovere il patrimonio enologico brindisino e far vivere un’esperienza autentica a cittadini, visitatori e appassionati del buon vino.

L’appuntamento è fissato per giovedì 17 luglio alle ore 19 presso l’Ostello della Gioventù di Brindisi.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0831 096232.