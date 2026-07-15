Tutto pronto per il ritorno della grande musica nel cuore della Valle d’Itria. Dal 16 al 19 luglio, Cisternino –riconosciuto tra i borghi più belli d’Italia – si trasformerà in un prestigioso palcoscenico a cielo aperto per ospitare la 28ª edizione del Festival Internazionale Bande Musicali “Valle d’Itria”. Una quattro giorni imperdibile che promette di stupire e incantare un pubblico di tutte le età, unendo la magia del teatro e dell’arte di strada alle più grandi tradizioni bandistiche europee.

Per l’occasione sono attesi a Cisternino due superospiti d’eccezione del panorama cinematografico e teatrale italiano: Francesco Pannofino, venerdì 17, e Rocco Papaleo, domenica 19 luglio.

I riflettori si accenderanno giovedì 16 luglio alle ore 21:00 con un emozionante concerto-prologo. Ad aprire la rassegna saranno la Junior Band AMC e l’Orchestra di Fiati “Vitino Zizzi” di Cisternino, rispettivamente dirette dai maestri Angelo Semeraro e Donato Semeraro, che metteranno in scena la fiaba “Il Giro del mondo in 80 giorni”, impreziosita dalle coreografie dei ballerini professionisti Alessio Sautto e Arianna Soleti (talento cistranese affermato a livello internazionale) e guidato dalla carismatica voce narrante dell’attore Giuseppe Ciciriello.

A dare il via ufficiale alla kermesse, subito prima dello spettacolo di giovedì sera, sarà invece l’esibizione dei Plumis Albis, i musici della nota La scamiciata fasanese che, per il secondo anno consecutivo, partecipano al Festival rinnovando un prezioso sodalizio territoriale.

Venerdì 17 luglio alle ore 21:00, poi, la parata di apertura lungo via San Quirico con le bande ospiti. Otto straordinarie formazioni e corpi di majorettes provenienti da tutta Italia ed Europa sfileranno lungo la strada principale della Città accolte dal Sindaco di Cisternino, Lorenzo Perrini. Ad aprire la street parade ci saranno i padroni di casa dell’Orchestra di Fiati “Vitino Zizzi”, la Banda Musicale Ittirese (Sardegna), i Randelijk Onverantwoord (Paesi Bassi), le Mölndal Drill e Göteborg DrumKorpen (Svezia), l’Associazione bandistica “XX Giugno 1950” (Sicilia), la Banda de Música da Sociedade Filarmonica Vizelense (Portogallo), il Corpo bandistico cittadino di Polverigi (Marche) e, per la gioia dei più piccoli, la Banda di Minnie e Topolino.

Subito dopo la sfilata, la scena si sposterà nella suggestiva cornice di Piazza Garibaldi. Qui, il celebre attore e doppiatore Francesco Pannofino calcherà il palco con lo spettacolo “Pinocchio, storia di un burattino”, un’esibizione unica, eseguita in esclusiva al Festival Internazionale Bande Musicali “Valle d’Itria” 2026, in cui la magia del racconto si fonderà con il linguaggio universale della musica eseguita dal vivo dall’Orchestra di Fiati “Vitino Zizzi”, diretta dal M° Donato Semeraro, per incantare grandi e piccini.

Il fine settimana proseguirà nel segno delle grandi sonorità mondiali sabato 18 luglio, a partire dalle ore 20:30, in Piazza Garibaldi con il “concertone” delle bande ospiti, che regalerà al pubblico del Festival una serata memorabile all’insegna dello scambio culturale e della grande musica.

“Abbiamo voluto dedicare la 28ª edizione del Festival Internazionale Bande Musicali “Valle d’Itria” al tema della fiaba – dichiara il direttore artistico M° Donato Semeraro – per far vivere la musica da nuovi punti di vista: la dimensione internazionale, caratteristica distintiva del nostro festival che portiamo anche nel nome, e l’incontro con la parola. Questi due elementi – internazionalità e parola – accompagneranno le quattro serate della kermesse per abbracciare i gusti di tutti facendo divertire, riflettere e sognare. Una missione impreziosita dalla presenza di artisti di eccezione come Giuseppe Ciciriello, Francesco Pannofino e Rocco Papaleo che, insieme alle bande provenienti da tutta Europa, confermeranno Cisternino capitale delle bande. Una magia resa possibile dall’impegno di decine di giovani volontari che, ogni anno, consentono ad un’interna città di fare festa con la musica”

Tra i principali sostenitori del Festival figura l’Amministrazione Comunale di Cisternino, che da anni vede nella kermesse uno dei principali investimenti culturali, come spiega l’Assessore alla Cultura Annalisa Canzio: “Il Festival delle Bande esprime la capacità del nostro territorio di rinnovarsi nel tempo, custodendo e rilanciando la nostra più nobile tradizione bandistica in chiave contemporanea. Si tratta di un evento dall’alto profilo culturale e turistico, capace di consolidare l’attrattività internazionale di Cisternino. Per questo valore strategico, la rassegna rappresenta uno degli investimenti prioritari che sosteniamo tramite l’imposta di soggiorno, trasformando virtuosismo musicale e flussi turistici in valore concreto per la comunità”.

La 28ª edizione del Festival Internazionale Bande Musicali “Valle d’Itria” è organizzata dell’Associazione Musicale “Città di Cisternino” APS grazie al sostegno dell’Amministrazione Comunale di Cisternino ed al contributo di Intesa Sanpaolo (main partner) e tutti gli sponsor.

Ufficio Stampa