Il Castello Alfonsino- Forte a Mare si prepara ad accogliere grandi e piccoli per un’esperienza coinvolgente dove storia e gioco si incontrano.

Sabato 18 luglio, alle ore 19.00, il Castello Alfonsino – Forte a Mare ospiterà “Il Mistero del Castello”, una speciale caccia al tesoro per famiglie che trasformerà l’antica fortezza in un grande percorso di esplorazione e scoperta.

Tra bastioni, cortili e antiche mura, i partecipanti saranno chiamati a seguire una serie di indizi, risolvere enigmi e osservare con attenzione dettagli nascosti per ricostruire un mistero custodito da secoli dal Castello.

Ogni prova rappresenterà un’occasione per conoscere la storia della fortezza e comprenderne il ruolo strategico nella difesa del porto di Brindisi, imparando attraverso il gioco e la collaborazione.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Le Colonne, propone un modo innovativo di vivere il patrimonio culturale, trasformando la visita in un’avventura che coinvolge tutta la famiglia. Bambini e adulti saranno protagonisti di un percorso in cui intuito, spirito di osservazione e lavoro di squadra saranno gli strumenti indispensabili per arrivare alla soluzione finale.

«Il Castello Alfonsino è un luogo da vivere e da scoprire – dichiara Anna Cinti, presidente dell’Associazione Le Colonne –. Attraverso attività come questa vogliamo offrire alle famiglie un’esperienza educativa e coinvolgente, capace di far conoscere il nostro patrimonio culturale in maniera divertente, stimolando curiosità, partecipazione e condivisione.»

L’attività è pensata per famiglie con bambini, ha una durata di circa 90 minuti e si inserisce nel programma estivo dedicato alla valorizzazione del Castello Alfonsino, con appuntamenti pensati per avvicinare il pubblico al patrimonio storico attraverso formule innovative e partecipative.

L’appuntamento è per sabato 18 luglio alle ore 19.00.

La partecipazione è su prenotazione obbligatoria tramite il portale www.pastpuglia.it o attraverso la App PastPuglia.

ETS Le Colonne, Arte Antica e Contemporanea