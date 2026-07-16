

Lo sport come strumento di prevenzione, riabilitazione e inclusione, il mondo dell’impresa come motore di sensibilizzazione e il volontariato come punto di riferimento per chi affronta la malattia. Nasce da questi valori il protocollo «Pagaiare insieme per la vita», sottoscritto ieri, presso il porticciolo Marina di Brindisi, da Cna Impresa Donna Brindisi-Taranto e Asd Dragon Boat Brindisi. Un’iniziativa che affonda le proprie radici nel progetto «PagaiAmo la vita in Dragon Boat».

L’Asd Dragon Boat Brindisi promuove la pratica del Dragon Boat come strumento di recupero fisico, psicologico e sociale per le donne operate al seno. Nel corso degli anni l’associazione è diventata un punto di riferimento sul territorio, promuovendo iniziative dedicate alla prevenzione e alla salute femminile e dimostrando come lo sport possa rappresentare un autentico strumento di rinascita.

In questo percorso si inserisce il protocollo d’intesa con Cna Impresa Donna Brindisi-Taranto, nato per rafforzare la collaborazione tra imprese, professionisti, associazioni e realtà del territorio nella promozione della prevenzione, dei corretti stili di vita, dell’attività fisica e del benessere. L’obiettivo è costruire un modello di rete capace di accompagnare le donne lungo tutto il percorso di cura e di recupero, valorizzando il contributo delle professionalità presenti nei settori dello sport, del benessere, dell’alimentazione e delle terapie integrate.

Si tratta di un approccio che considera la prevenzione e il benessere come un percorso continuo, nel quale il sistema Cna può svolgere un ruolo di raccordo e di coordinamento tra le diverse realtà coinvolte. Cna Impresa Donna si propone, infatti, come promotrice di questo cambiamento culturale, favorendo sinergie, sensibilizzazione e iniziative capaci di mettere la donna al centro del proprio percorso di salute. In quest’ottica, anche le imprese dell’estetica, dell’acconciatura e del benessere possono rappresentare un importante presidio di prossimità: luoghi di ascolto e relazione in cui promuovere la prevenzione, orientare ai servizi e contribuire al recupero del benessere psicofisico e dell’immagine di sé durante e dopo le terapie. Corretta alimentazione, attività fisica adattata, supporto psicologico, atteggiamento mentale positivo e spirito di squadra rappresentano, insieme alle cure mediche, elementi essenziali di un percorso integrato, in grado di migliorare la qualità della vita e accompagnare le donne verso una piena ripresa.

Il protocollo è stato sottoscritto da Cna Impresa Donna Brindisi-Taranto, rappresentata dalla presidente Rosamaria Parata; Asd Dragon Boat Brindisi, rappresentata dalla presidente Lucia Buongiorno. Sono intervenuti il direttore di Cna Brindisi Taranto, Sonia Rubini, e i vicepresidenti Mary Capodieci e Dino Ligorio.

«Con questo protocollo vogliamo affermare un principio semplice ma fondamentale: fare impresa significa anche prendersi cura della comunità. – afferma Sonia Rubini, direttore di Cna Brindisi – Taranto -. Cna è una rete fatta di persone, imprese e professionisti che possono contribuire concretamente a diffondere la cultura della prevenzione, del benessere e della qualità della vita». «Mettere in rete competenze, esperienze e risorse significa trasformare questi valori in azioni concrete a beneficio del territorio».

«La collaborazione con la ASD Dragon Boat Brindisi rappresenta un esempio virtuoso di come il mondo associativo e quello imprenditoriale possano lavorare insieme per generare valore sociale, sostenendo le donne nel loro percorso di cura e di rinascita e costruendo una rete territoriale sempre più forte e inclusiva» – aggiunge Rosamaria Parata, presidente Cna Impresa Donna Brindisi-Taranto -.

«Questo protocollo rappresenta un importante passo avanti perché rafforza il lavoro di rete che da anni portiamo avanti sul territorio. Crediamo profondamente nel valore del Dragon Boat come esperienza di recupero fisico, psicologico e relazionale e siamo convinti che, grazie alla collaborazione con CNA Impresa Donna, potremo diffondere ancora di più la cultura della prevenzione e della solidarietà» – afferma Lucia Buongiorno, presidente della ASD Dragon Boat Brindisi.

Tra le iniziative previste figurano open day dedicati al Dragon Boat, sessioni di prova gratuite, eventi pubblici, incontri di sensibilizzazione, campagne di comunicazione e momenti di confronto sui temi della salute e della prevenzione, con l’obiettivo di costruire una rete stabile tra il mondo dello sport, dell’associazionismo e dell’impresa.