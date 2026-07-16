Il presidente del Consiglio regionale della Puglia Toni Matarrelli ha partecipato, nel Salone di rappresentanza della Provincia di Brindisi, alla cerimonia conclusiva del ciclo scolastico e del conseguimento della maturità di 41 studenti del Servizio di integrazione scolastica, iniziativa promossa dalla Provincia di Brindisi in collaborazione con Socioculturale Scs.

“Un’occasione speciale – ha dichiarato il presidente Matarrelli – con i rappresentanti delle istituzioni e i dirigenti scolastici abbiamo celebrato il conseguimento della maturità degli studenti con disabilità del servizio di integrazione scolastica. Una giornata che onora l’impegno e i sacrifici dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze e che sollecita il sistema a proseguire su questa strada, facendo ancora di più e meglio. Noi ci saremo”.