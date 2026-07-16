July 16, 2026
Lug 16, 2026    Posted by    news

Il presidente del Consiglio regionale della Puglia Toni Matarrelli ha partecipato, nel Salone di rappresentanza della Provincia di Brindisi, alla cerimonia conclusiva del ciclo scolastico e del conseguimento della maturità di 41 studenti del Servizio di integrazione scolastica, iniziativa promossa dalla Provincia di Brindisi in collaborazione con Socioculturale Scs.

“Un’occasione speciale – ha dichiarato il presidente Matarrelli – con i rappresentanti delle istituzioni e i dirigenti scolastici abbiamo celebrato il conseguimento della maturità degli studenti con disabilità del servizio di integrazione scolastica. Una giornata che onora l’impegno e i sacrifici dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze e che sollecita il sistema a proseguire su questa strada, facendo ancora di più e meglio. Noi ci saremo”.

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