Importante operazione di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti condotta nei giorni scorsi a Cisternino. I Carabinieri della Stazione di Ostuni, supportati dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Fasano e della Stazione di Cisternino, hanno arrestato in flagranza di reato un 54enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri nel corso di un mirato e specifico servizio nel settore del contrasto al traffico di stupefacenti hanno perquisito l’abitazione dell’uomo nel comune di Cisternino, rinvenendo e sequestrando consistenti quantitativi di hashish, marijuana e cocaina, oltre a vario materiale idoneo al taglio e al confezionamento delle dosi.

I militari, inoltre, hanno rinvenuto una pistola a salve modello Beretta calibro 9, priva del tappo rosso, insieme a 40 colpi; lo stupefacente e l’arma con il relativo munizionamento sono stati sequestrati.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, l’indagato è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Brindisi.

Tale servizio rientra nella più ampia e programmata attività di contrasto alla criminalità diffusa che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi svolge sistematicamente sull’intero territorio provinciale.