Tragedia sfiorata nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 luglio a Pozzo Faceto, frazione di Fasano, dove una donna di 39 anni ha accoltellato il marito mentre l’uomo stava dormendo nella loro abitazione di via Parco Lorusso.

Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe impugnato un coltello colpendo il marito all’addome. Al momento dell’aggressione in casa erano presenti anche i due figli della coppia, che avrebbero assistito ai drammatici momenti successivi all’accoltellamento.

L’allarme è stato lanciato al numero unico di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato d’urgenza il ferito all’ospedale “Perrino” di Brindisi. L’uomo è stato sottoposto a un intervento chirurgico e, secondo le informazioni finora disponibili, non sarebbe in pericolo di vita.

La donna, originaria di Monopoli ma residente a Pozzo Faceto, è stata arrestata dai Carabinieri. Nelle ore successive ai fatti è stata posta sotto osservazione psichiatrica.

Le indagini sono affidate ai militari della Stazione dei Carabinieri competente e al Nucleo investigativo del Comando provinciale di Brindisi, impegnati a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e ad accertare il movente dell’aggressione.