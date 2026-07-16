La decisione della Giunta regionale pugliese di destinare 20 milioni di euro ai Comuni capoluogo di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto rappresenta un importante investimento per migliorare il sistema di raccolta differenziata e colmare i ritardi accumulati in alcuni territori.

Il Partito Democratico di Brindisi esprime apprezzamento per la scelta della giunta della Regione Puglia e in partire dell’assessore Ciliento, che ancora una volta dimostrano attenzione verso i problemi concreti delle comunità, mettendo a disposizione risorse destinate a quei Comuni che hanno maggiori difficoltà nel raggiungere gli obiettivi fissati dalla pianificazione regionale.

Brindisi avrà la possibilità di accedere a questi finanziamenti e trasformarli in interventi utili a rendere più efficiente il servizio, migliorare la qualità della raccolta differenziata, contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e rafforzare la cultura della corretta gestione dei materiali. Ora spetta all’Amministrazione comunale utilizzare queste risorse nel modo migliore, con una programmazione seria e trasparente, evitando che si disperdano in iniziative estemporanee e puntando invece su interventi strutturali capaci di produrre risultati duraturi.

Spiace constatare, invece, che dalle file di Forza Italia e dal suo capogruppo regionale arrivi una critica al provvedimento, poiché contestare risorse destinate ai Comuni che presentano maggiori difficoltà significa, di fatto, mettere in discussione un principio di solidarietà e riequilibrio territoriale che dovrebbe essere condiviso da tutte le istituzioni.

Sarà importante che il commissario regionale di Forza Italia, l’onorevole brindisino Mauro D’Attis, riuscisse a spiegare ai suoi rappresentanti in Regione che i fondi pubblici servono a risolvere i problemi, non a fotografare le classifiche di chi è già avanti.

Le battaglie di campanile lasciano il tempo che trovano ed è singolare che nella stessa formazione politica di Forza Italia si faccia a gara al fine penalizzare un territorio, in questo caso Brindisi, a vantaggio di un altro.

La Regione Puglia sceglie di investire dove c’è più bisogno ed è questa la logica che dovrebbe guidare le istituzioni, ossia sostenere chi deve recuperare terreno per migliorare il servizio complessivo a beneficio di tutti i cittadini. Adesso attendiamo che il Comune di Brindisi dimostri di saper cogliere questa opportunità, mettendo in campo una strategia concreta per la gestione dei rifiuti e per una città più pulita e sostenibile.

Partito Democratico Città di Brindisi