Lunedì 20 luglio, alle ore 21.00, in Piazza Giovanni XXIII, è in programma “La Traviata” di Giuseppe Verdi, tra le opere più amate del repertorio lirico, con la storia di Violetta Valéry e del suo amore contrastato per Alfredo Germont. Ad eseguirla sarà l’Orchestra Filarmonica Pugliese, formazione nata a Molfetta nel 2013 e patrocinata da Regione Puglia e Ministero della Cultura, che negli anni si è esibita in alcuni tra i palcoscenici più prestigiosi a livello internazionale. L’appuntamento è inserito nel cartellone della rassegna estiva “Bella Fresca – L’Estate Francavillese”. Ingresso libero e gratuito.

Sul podio il maestro Giovanni Rinaldi. Nel cast, tra gli altri, Carmen Lopez (Violetta Valéry), Alex Fantoni (Alfredo Germont) e Carlo Provenzano (Giorgio Germont). Il coro Alter Chorus è diretto dal maestro Antonio Allegretta. La regia è di Pantaleo Annese.

“All’interno di un cartellone estivo pensato per parlare a pubblici diversi, c’è spazio anche per i grandi classici” afferma Vanni Calò, assessore allo Spettacolo. “Portare un’opera come ‘La Traviata’ in piazza significa offrire alla città un appuntamento di alto valore artistico, capace di intercettare un pubblico che ama la lirica ma anche di avvicinare a questo linguaggio chi normalmente non ne ha occasione”.

“Piazza Giovanni XXIII è uno degli spazi pubblici più riconoscibili e importanti della nostra città” dichiara il sindaco Antonello Denuzzo. “La sua bellezza si presta bene a un appuntamento di grande musica come ‘La Traviata’. È questa la visione che muove la programmazione di ‘Bella Fresca’: unire una proposta culturale di qualità alla bellezza dei luoghi e del patrimonio artistico e architettonico di Francavilla Fontana.”