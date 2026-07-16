La Segreteria Provinciale di Brindisi invita cittadini e simpatizzanti ad aderire al progetto politico. Appuntamento dalle 10.00 alle 13.00

BRINDISI – La Segreteria Provinciale di Brindisi di Forza Italia informa che sabato 18 luglio, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, sarà allestito un gazebo informativo in piazza Vittoria dedicato alla campagna di adesioni e tesseramenti al partito azzurro.

L’iniziativa rappresenta un momento di incontro e confronto con i cittadini, che avranno l’opportunità di ricevere informazioni sull’attività politica di Forza Italia, conoscere i programmi e le iniziative del movimento e, per chi lo desidera, sottoscrivere l’adesione o rinnovare il proprio tesseramento.

Il gazebo sarà animato dalla presenza di dirigenti, amministratori, iscritti e militanti del partito, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo con il territorio e coinvolgere un numero sempre maggiore di cittadini nella vita politica e amministrativa.

La Segreteria Provinciale di Brindisi invita simpatizzanti, sostenitori e quanti condividono i valori e il progetto di Forza Italia a partecipare all’iniziativa, contribuendo con la propria adesione a consolidare un percorso politico fondato sulla partecipazione, sulla responsabilità e sull’impegno al servizio delle comunità locali.