Il prossimo 20 luglio, dalle ore 10:30 alle ore 22:00, presso la suggestiva ed evocativa sede dell’ex Istituto “Margiotta” in via Betlemme, 6, Eridano Cooperativa Sociale festeggerà i suoi 20 anni di attività con l’iniziativa “Buon Compleanno Eridano”.

“20 anni sono un traguardo molto significativo e tutt’altro che scontato: superare i primi anni di vita è stata durissima – dichiara il Presidente Francesco Parisi – e solo il forte radicamento nel territorio e la capacità di rispondere ai bisogni della comunità hanno consentito alla cooperativa di reggere economicamente e mantenere intatta la propria missione nonostante i profondi cambiamenti sociali e culturali”.

Nata nel 2006 con l’obiettivo di dare una risposta al “dopo di noi” ed in generale di promuovere l’inclusione delle persone con disabilità, la cooperativa rappresenta oggi un punto di riferimento importante per il welfare locale.

In vent’anni di impegno costante Eridano ha saputo dare centralità al singolo individuo, valorizzando le potenzialità residue e costruendo percorsi strutturati di autonomia, formazione e inserimento sociale. Dai servizi residenziali e semiresidenziali per le persone con disabilità alle risposte per le fragilità più complesse quali l’Alzheimer e le demenze, la cooperativa ha ridefinito il concetto di presa in carico e provato ad affermare un modello di welfare comunitario rispetto a quello assistenziale vigente, ormai insostenibile e spesso inefficace.

Importanti, se non altro per la risonanza avuta a livello nazionale, sono stati i progetti rivolti al contrasto delle povertà educative dei minori ed all’invecchiamento attivo e l’implementazione di processi comunitari che hanno portato alla costituzione di una Comunità Amica delle Persone con Demenza ed una Comunità Energetica Rinnovabile.

Attraverso un programma ricco di racconti, riflessioni, confronti ma anche laboratori, giochi ed altre attività proveremo a ripercorrere assieme questi 20 anni ed a restituire un’immagine completa di quello che Eridano rappresenta oggi ma soprattutto di quelli che sono gli obiettivi ed i progetti futuri.

In questa cornice particolare rilievo tecnico e politico assume la tavola rotonda prevista per le ore 15:00 circa “Eridano e i nuovi modelli di welfare – Nuove sfide e percorsi possibili”, che vedrà la partecipazione di Stefano Granata, Presidente Nazionale di Confcooperative Federsolidarietà.

Di seguito il programma:

10:30 Eridano in Festa: Apertura ufficiale degli stand di giochi e delle attività laboratoriali.

11:00 Eridano in Mostra: Inaugurazione dello spazio espositivo dedicato all’arte contemporanea e mostra fotografica storica.

13:00 Pranzo Comunitario: Un momento di condivisione conviviale aperto a tutti. (Prenotazione raccomandata)

15:00 Welfare e Nuove Sfide: Dibattito con attori territoriali. Intervento di Stefano Granata (Pres. Nazionale Confcooperative Federsolidarietà).

16:00 Eridano si Racconta: Proiezioni di video-racconti e cortometraggi realizzati nel corso degli anni.

16:30 Controvento – La Forza della Vela: Percorsi esperienziali di vela accessibile in collaborazione con GV3 A.S.D. presso il Porto Turistico di Brindisi.

17:30 Eridano in Movimento: Attività motoria adattata in collaborazione con TEMESE ASD.

18:00 Progetto Adrinclusive: Turismo accessibile per persone con demenza. Presentazione dei risultati della vacanza pilota svoltasi a Gallipoli (17-20 maggio 2026).

19:00 Balliamo Insieme: Momento conclusivo dedicato all’invecchiamento attivo, in collaborazione con Auser Brindisi ODV.

19:30 Apericena comunitario: Conclusione conviviale della serata. (Prenotazione raccomandata)

20:00 Show Yamika: Spettacolo finale di gioia, riflessione e gratitudine a cura della celebre Alleluya Band.