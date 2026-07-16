Si aprirà domani venerdì 17 luglio 2026, a partire dalle 20.15 in Piazza della Libertà a Ostuni, la XXXI edizione del Festival “Un’emozione chiamata libro”, il festival letterario più longevo d’Italia, fondato dalla giornalista Anna Maria Mori nel 1995 e da allora promosso dal Comune di Ostuni all’insegna della condivisione e dell’approfondimento.

Diretto quest’anno dalla scrittrice Gabriella Genisi, “Un’emozione chiamata libro” rappresenta un importante appuntamento culturale, con scrittori, giornalisti, artisti e personalità del mondo della cultura e dello spettacolo.

L’edizione 2026, come già detto promossa dal Comune di Ostuni, è organizzato dall’associazione ETRA ETS, in collaborazione con Presidio del Libro di Ostuni e MEIC – Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale con il supporto della Libreria Bottega del Libro, si svolgerà nella Città Bianca sino a domenica 19 luglio.

Ad aprire la tre giorni, saranno le parole dell’attrice Bianca Nappi, un Omaggio alla Città di Ostuni, e poi gli interventi della direttrice artistica Gabriella Genisi e del Commissario Straordinario del Comune di Ostuni dott.ssa Pasqua Erminia Cicoria.

Subito dopo, alle 20.30, la tavola rotonda intitolata LA PUGLIA SI RACCONTA, DALLE PRODUZIONI CINETELEVISIVE AL TURISMO, una occasione per capire come il cinema influisce sulla crescita della regione, come la si racconta, come si rendono i territori pugliesi luoghi attrattivi per il turismo e per gli investimenti internazionali.

Interverranno, insieme con Bianca Nappi, gli attori Lino Guanciale e Michele Venitucci, la regista Brunella Filì e il regista Luciano Toriello anche direttore artistico di Mònde – Festa del Cinema sui Cammini, e la sceneggiatrice Antonella W. Gaeta.

Alle 22.00 sarà la volta della scrittrice Claudia de Lillo e della responsabile del Presidio del Libro di Ostuni Paola Cirasino con una conversazione su ESSERE MASCHI. ISTRUZIONI PER MACCHINE APPARENTEMENTE SEMPLICI l’ultimo libro della giornalista milanese che accompagna i lettori e le lettrici nel mondo maschile tra sentimenti, scoperte, autodeterminazione e confronti con l’altro sesso.

La prima giornata di “Un’emozione chiamata libro” si chiuderà alle 22.45 con I VISIONARI DELLA POLITICA TRA PASSATO E PRESENTE un dialogo tra i giornalisti Filippo Ceccarelli e Maddalena Tulanti che hanno attraversato professionalmente i Governi degli ultimi anni, italiani e stranieri e che racconteranno di chi, nel corso degli ultimi decenni, ha immaginato un’Italia diversa o ha trasformato completamente il Paese.

Informazioni e programma sulle pagine social del Festival

https://www.facebook.com/emozionechiamatalibro/

https://www.instagram.com/unemozionechiamatalibro_ostuni

Seguirà comunicato per la seconda giornata sabato 18 luglio

Ufficio stampa “Un’Emozione chiamata Libro”