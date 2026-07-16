Nella giornata di ieri 15 luglio 2026, su incarico del Prefetto di Brindisi, dott. Guido Aprea, nell’ambito delle attività di prevenzione in materia di antimafia nei pubblici appalti, i componenti del Gruppo Interforze Antimafia (Direzione Investigativa Antimafia, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza), istituito presso questa Prefettura, hanno effettuato un accesso presso il cantiere attivo nel porto turistico di Villanova di Ostuni per gli interventi di dragaggio dei fondali marini, di gestione dei sedimenti nonché di ripulitura e trattamento dei fanghi e delle acque dragate.

In relazione alla peculiarità di tale appalto pubblico, commissionato dal Comune di Ostuni, e delle verifiche da svolgere, il sopracitato personale del G.I.A. ha operato con il supporto dei Comandi territoriali del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza, del Nucleo Operativo Ecologico dell’Arma dei Carabinieri e del Nucleo Ispettorato dell’Arma dei Carabinieri, in sinergia con il personale della Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente della Puglia, per gli ambiti di competenza di tale Ente.

Nel corso di tale attività, che è ricompresa nel più ampio compito di monitoraggio sugli appalti pubblici ai fini della prevenzione e della repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa, svolto dal Prefetto, avvalendosi del Gruppo Interforze Antimafia, è stata acquisita documentazione ed effettuati controlli sul personale e sui mezzi presenti sul cantiere nonché è stato prelevato del materiale dragato e trattato.

Seguiranno le opportune verifiche su quanto acquisito.