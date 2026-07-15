Una serata speciale attende cittadini e visitatori al Castello Dentice di Frasso di Carovigno. Venerdì 17 luglio, alle ore 22.00, prenderà il via un nuovo appuntamento con la Notte Astronomica, un’esperienza che unisce il fascino della storia, la scoperta del cielo e il piacere della divulgazione scientifica in uno dei luoghi più suggestivi del territorio.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Le Colonne, accompagnerà il pubblico in un viaggio tra passato e universo. Dopo la visita agli ambienti del castello, i partecipanti potranno raggiungere la terrazza panoramica, dove il cielo estivo diventerà protagonista di un’osservazione guidata al telescopio.

Tra costellazioni, pianeti e racconti della tradizione astronomica, gli esperti accompagneranno il pubblico alla scoperta dei principali corpi celesti visibili nel periodo, intrecciando spiegazioni scientifiche e miti che da secoli alimentano il fascino della volta celeste.

Il Castello Dentice di Frasso, con la sua posizione privilegiata e il suo straordinario valore storico, offrirà una cornice unica per vivere un’esperienza immersiva, nella quale cultura e scienza si incontrano per regalare emozioni a grandi e piccoli.

«Le Notti Astronomiche rappresentano un modo diverso di vivere il patrimonio culturale – afferma Anna Cinti, presidente dell’Associazione Le Colonne –. Vogliamo offrire ai visitatori un’esperienza capace di coniugare la bellezza del nostro patrimonio storico con il fascino dell’osservazione del cielo, creando occasioni di incontro, conoscenza e meraviglia.»

L’appuntamento è fissato per venerdì 17 luglio alle ore 22.00 presso il Castello Dentice di Frasso di Carovigno.

La partecipazione è su prenotazione obbligatoria tramite il portale PastPuglia e la App PastPuglia.

Per informazioni:

📞 379 1092451

📧 castellodicarovigno@gmail.com

ETS Le Colonne, Arte Antica e Contemporanea