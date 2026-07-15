La sezione comunale AVIS Cellino San Marco “Pasquale Bottacci” organizza e promuove insieme allo staff di Villa Neviera una serata speciale di gusto e convivialità con lo “Street Food sotto le Stelle”.

L’evento è in programma venerdì 17 luglio pv a Villa Neviera (via Campi Salentina, 234) a Cellino San Marco. Prima di dare inizio alla festa, gli organizzatori dell’evento desiderano condividere un momento di grande valore per la comunità, dedicato alla solidarietà ed alla donazione. Dalle ore 17,30 alle ore 21,30, infatti, si terrà la raccolta straordinaria di sangue promossa dall’AVIS Cellino San Marco, dedicata alla memoria di Enrichetta Bonfrate e Francesca Rascazzo.

“Un piccolo gesto può fare una grande differenza – dice Marco Manca, presidente della sezione di Cellino – Chi può, doni. Poi ci ritroveremo tutti insieme per trascorrere una piacevole serata sotto le stelle”.

“Siamo felici di aprire nuovamente le porte di Villa Neviera ad un’iniziativa che unisce solidarietà e convivialità – dichiara Antonella Maci, Event Manager di Villa Neviera e Cantine Due Palme -. Crediamo profondamente nel valore della donazione e nella forza dei legami che si creano attorno ad una tavola condivisa. Ospitare la raccolta straordinaria di sangue dell’AVIS Cellino San Marco, nel ricordo di Enrichetta Bonfrate e Francesca Rascazzo, è per noi un onore ed un impegno concreto verso il territorio. ‘Street Food sotto le Stelle’ vuole essere proprio questo: un’occasione per stare insieme, in un luogo speciale, con la consapevolezza che ogni gesto di generosità lascia un segno”.

Villa Neviera, immersa nei territori di produzione dei grandi vini di Puglia, è una dimora dall’anima antica situata a Cellino San Marco, nel cuore del Salento. Già residenza dell’economista Antonio De Viti De Marco, oggi è una raffinata wine destination del Sud che accoglie i propri ospiti tra ettari di antico bosco, vigneti autoctoni, ulivi ed agrumi. La struttura offre suites con vista sulla vigna, un centro benessere dedicato all’equilibrio di mente e corpo, esperienze eno-sensoriali uniche e spazi esclusivi per eventi leisure, business e wedding, dove atmosfera, stile e ospitalità si fondono in un’esperienza autentica.