Venticinque anni di storia, di emozioni e di valorizzazione del talento. Torna a Carovigno il Premio Delfino, manifestazione di rilievo nazionale che da un quarto di secolo unisce spettacolo, moda, cultura e attenzione ai temi sociali.

L’appuntamento è fissato per sabato 16 agosto alle ore 21:00 nella suggestiva cornice di Piazza Nzegna, che accoglierà la 25ª edizione di un evento ormai divenuto un punto di riferimento dell’estate pugliese.

Il Premio Delfino, realizzato con il contributo finanziario del Consiglio Regionale della Puglia e del Comune di Carovigno, è diretto artisticamente da Rosanna Tersicci e Annarita Carlucci. A condurre la serata sarà Giuseppe Stigliano, volto conosciuto dello spettacolo pugliese e responsabile dell’agenzia Jonica Eventi.

Un’edizione ricca di ospiti e momenti di grande spettacolo, con protagonisti del mondo della televisione e della danza. Sul palco saliranno Francesco Fasano, ballerino professionista del talent show Amici di Maria De Filippi, insieme a Riccardo Stimolo, cantante, ed Emiliano Fiasco, ballerino, entrambi finalisti dell’ultima edizione del programma televisivo. Le loro performance accompagneranno il pubblico in un viaggio fatto di musica, energia ed emozioni.

Come da tradizione, grande attenzione sarà riservata alla moda, uno degli elementi caratterizzanti del Premio Delfino. Le passerelle vedranno protagoniste le modelle ufficiali della manifestazione e numerose giovani promesse selezionate attraverso i casting, che indosseranno le creazioni di importanti brand e stilisti, dando spazio all’eleganza, alla creatività e ai nuovi talenti.

Nel corso degli anni il Premio Delfino ha saputo andare oltre il semplice spettacolo, diventando un’occasione di incontro e promozione di valori culturali e sociali. Un evento capace di raccontare il talento nelle sue diverse forme, offrendo spazio a giovani artisti e valorizzando percorsi di crescita e passione.

Per chi desidera partecipare alla manifestazione sono aperte le selezioni. È possibile ricevere informazioni e prenotare la propria partecipazione ai casting contattando i numeri 339 4581795 e 327 9205323.

I casting si terranno il 28 luglio 2026 a Carovigno, alla presenza degli organizzatori. Per tutti i partecipanti sarà inoltre realizzato uno shooting fotografico professionale gratuito curato dal fotografo Vincenzo Amati.

L’appuntamento con il Premio Delfino 2026 è quindi per sabato 16 agosto alle ore 21:00 in Piazza Nzegna a Carovigno: una serata speciale per celebrare venticinque anni di passione, successi e protagonisti, confermando la manifestazione tra gli eventi più significativi dell’estate pugliese.

Ufficio Stampa

Premio Delfino 2026