July 17, 2026
Lug 17, 2026    Posted by    Basket

La Dinamo Basket Brindisi comunica di aver raggiunto un accordo con Francesco Rosso che vestirà la maglia biancoazzurra nella stagione sportiva 2026/2027.
Classe 2007, centro di 207 cm, Rosso arriva a Brindisi dopo l’esperienza maturata con il Don Bosco Crocetta, dove nella stagione 2025/2026 ha fatto parte del roster della prima squadra in Serie B Interregionale, collezionando 25 presenze e 90 punti complessivi. Parallelamente ha proseguito il proprio percorso di crescita disputando anche il campionato Under 19, confermandosi tra i profili più interessanti del vivaio piemontese.
Cresciuto nel settore giovanile del Don Bosco Crocetta, ha iniziato presto a confrontarsi con il basket senior, maturando esperienze che ne hanno accompagnato la crescita tecnica e personale. Giocatore di grande stazza e presenza nel pitturato, Rosso abbina centimetri e fisicità a buone doti atletiche, qualità che gli permettono di incidere sia in fase difensiva sia vicino al ferro.
L’atleta rientra nel progetto tecnico condiviso con la Valtur Brindisi e nella prossima stagione sportiva sarà impegnato in doppio tesseramento, vestendo la maglia della Dinamo nel campionato di Serie B Interregionale e quella della Valtur Brindisi nel campionato Under 19.
Con il suo arrivo, la Dinamo aggiunge al reparto lunghi un centro giovane, già abituato a confrontarsi con il basket senior e desideroso di continuare il proprio percorso di crescita all’interno del progetto biancoblù.

Benvenuto Francesco!

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi

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