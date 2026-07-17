La Dinamo Basket Brindisi comunica di aver raggiunto un accordo con Francesco Rosso che vestirà la maglia biancoazzurra nella stagione sportiva 2026/2027.

Classe 2007, centro di 207 cm, Rosso arriva a Brindisi dopo l’esperienza maturata con il Don Bosco Crocetta, dove nella stagione 2025/2026 ha fatto parte del roster della prima squadra in Serie B Interregionale, collezionando 25 presenze e 90 punti complessivi. Parallelamente ha proseguito il proprio percorso di crescita disputando anche il campionato Under 19, confermandosi tra i profili più interessanti del vivaio piemontese.

Cresciuto nel settore giovanile del Don Bosco Crocetta, ha iniziato presto a confrontarsi con il basket senior, maturando esperienze che ne hanno accompagnato la crescita tecnica e personale. Giocatore di grande stazza e presenza nel pitturato, Rosso abbina centimetri e fisicità a buone doti atletiche, qualità che gli permettono di incidere sia in fase difensiva sia vicino al ferro.

L’atleta rientra nel progetto tecnico condiviso con la Valtur Brindisi e nella prossima stagione sportiva sarà impegnato in doppio tesseramento, vestendo la maglia della Dinamo nel campionato di Serie B Interregionale e quella della Valtur Brindisi nel campionato Under 19.

Con il suo arrivo, la Dinamo aggiunge al reparto lunghi un centro giovane, già abituato a confrontarsi con il basket senior e desideroso di continuare il proprio percorso di crescita all’interno del progetto biancoblù.

Benvenuto Francesco!

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi