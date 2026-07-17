Il Brindisi FC comunica che lunedì 20 luglio prenderà il via la campagna abbonamenti 2026/2027.

La campagna è rivolta a tutti i tifosi biancazzurri che vorranno accompagnare la squadra nel corso della nuova stagione sportiva, sostenendola in ogni gara casalinga del prossimo campionato.

Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti presso la Sala Stampa dello Stadio Franco Fanuzzi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 18.00 alle 20.00.

Nei prossimi giorni il club renderà noti i dettagli relativi ai settori dello stadio, ai prezzi degli abbonamenti e alle eventuali agevolazioni previste.

Ufficio Stampa

Brindisi FC