Il 25 luglio 1943 Mussolini venne destituito e arrestato, evento decisivo per porre fine al regime fascista. La famiglia Cervi apprese la notizia mentre tornava dal lavoro nei campi. Fu tale la gioia per tutti loro, antifascisti, che decisero di preparare la pastasciutta per un intero paese, cucinando e festeggiando in piazza a Campegine.

La condivisione di quella giornata, tra “vincitori” e “vinti” è uno dei più forti segnali democratici che si poteva dare in un Paese che aveva vissuto gli orrori del nazifascismo. Sappiamo che i sette fratelli Cervi pagarono con la vita la loro scelta per la libertà e la democrazia, ma il resto della famiglia, il padre, la madre, le loro mogli e i figli, che restarono orfani così piccoli, non si arresero mai e continuarono a impegnarsi nella loro lotta contro il fascismo.

A distanza di 83 anni il ricordo di quella sera è sempre vivo. L’Istituto di Casa Cervi organizza anche quest’anno la Pastasciutta Antifascista insieme a tutta una rete di organizzazioni, associazioni e cittadini che programmano lo stesso evento in varie parti d’Italia e all’Estero.

Da noi anche quest’anno la Pastasciutta Antifascista, organizzata dalla rete dell’antimafia sociale composta da ANPI, SPI CGIL, CGIL, FLAI CGIL, LIBERA, ARCI, AUSER, XFarm, con la collaborazione del caseificio Lanzillotti, si terrà nel bene confiscato alle mafie di XFarm, contrada Montemadre, strada provinciale 46, a S. Vito dei Normanni, con la partecipazione degli scrittori Gino MARCHITELLI e Gabriele DEL GRANDE.

La novità di quest’anno è che l’Amministrazione Comunale di S. Vito dei Normanni ha dato il patrocinio gratuito all’iniziativa e l’ha inserita nel calendario degli eventi cittadini.

Oggi più che mai è importante tenere viva la memoria storica di fatti che sono l’emblema della Resistenza antifascista e la difesa della nostra Carta Costituzionale soprattutto con i più giovani, e crediamo sia giusto farlo con chi di loro partecipa ai campi estivi della legalità, nei beni confiscati alle mafie, organizzati nella nostra provincia da ARCI E LIBERA con tutti i partner territoriali. L’evento è gratuito, nel pieno rispetto delle regole di Casa Cervi, e siete tutte e tutti invitati a partecipare.