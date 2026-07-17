Prosegue il confronto politico sui 20 milioni di euro stanziati dalla Regione Puglia per sostenere i Comuni capoluogo che hanno necessità di migliorare gli obiettivi di raccolta differenziata. Dopo la replica della consigliera regionale del Partito Democratico Isabella Lettori, arriva una nuova controreplica dei consiglieri regionali di Forza Italia Paride Mazzotta e Marcello Lanotte.

I due esponenti azzurri sostengono che la risposta della collega del Pd finisca per confermare la loro tesi. «Siamo felici che la collega Lettori ci dia ragione, ammettendo quindi che a ricevere le ingentissime risorse saranno i Comuni che non hanno raggiunto i target di raccolta differenziata», affermano.

Secondo Mazzotta e Lanotte, tuttavia, resta senza risposta il nodo principale: «Come verranno spesi questi fondi? In che modo verrà rilanciata la raccolta differenziata?». Per gli esponenti di Forza Italia, se le risorse dovessero essere destinate «alle solite campagne di sensibilizzazione» si tratterebbe di «un’occasione persa» e del segno di «una visione politica inesistente».

I consiglieri regionali rilanciano inoltre un’altra questione, chiedendo chiarimenti sullo stato di avanzamento della chiusura del ciclo dei rifiuti e della realizzazione degli impianti pubblici. «A queste domande nessuna risposta per i pugliesi», concludono.

La replica arriva a stretto giro di posta: la consigliera regionale del Pd Isabella Lettori invita gli esponenti di Forza Italia a rivolgersi direttamente al sindaco di Brindisi, Pino Marchionna, per conoscere le modalità di utilizzo delle risorse.

«Visto che vi tormenta il dubbio su come verranno spesi questi 20 milioni di euro – afferma – alzate il telefono e chiedetelo direttamente al sindaco di Brindisi, Pino Marchionna, che guida uno dei quattro grandi Comuni beneficiari dello stanziamento regionale».

Lettori ricorda che Brindisi è tra i capoluoghi che non hanno raggiunto gli obiettivi di raccolta differenziata e sostiene che i fondi regionali non rappresentino «un premio», ma uno strumento per finanziare interventi strutturali e la riorganizzazione del servizio attraverso i tavoli di concertazione previsti dalla delibera.

La consigliera dem sottolinea inoltre che, secondo i dati richiamati nel suo intervento, la raccolta differenziata nel capoluogo adriatico sarebbe scesa fino al 45% nel mese di maggio, evidenziando come il problema abbia radici profonde e giustificando così l’intervento economico della Regione.

Nel suo intervento, Lettori respinge infine le accuse di Forza Italia, affermando che la Regione Puglia abbia scelto di sostenere i Comuni in difficoltà «senza guardare al colore politico delle amministrazioni» e contestando il fatto che gli esponenti azzurri critichino un finanziamento destinato anche a un Comune amministrato dal loro stesso partito.

Il confronto resta dunque aperto, con Forza Italia che insiste sulla necessità di conoscere nel dettaglio la destinazione delle risorse e lo stato della pianificazione impiantistica regionale, mentre il Partito Democratico rivendica la scelta della Regione di intervenire con finanziamenti destinati ai territori in maggiore difficoltà sul fronte della raccolta differenziata ed esorta i consiglieri FI a chiedere conto al loro sindaco.