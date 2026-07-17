Il dottor Pasquale Fina, dirigente medico e già responsabile dell’Unità operativa di Igiene della Nutrizione, guiderà la UOSD Qualità, Comunicazione, Formazione, Educazione Sanitaria della Asl Brindisi, articolazione del Dipartimento di Prevenzione diretto dal dottor Stefano Termite. La nomina rafforza l’impegno aziendale per una sanità pubblica sempre più orientata alla prevenzione e alla promozione della salute.

La struttura svolgerà una funzione trasversale, coordinando i servizi aziendali e promuovendo sinergie con scuole, Comuni, associazioni e realtà territoriali. L’obiettivo è creare le condizioni affinché i cittadini partecipino attivamente alla tutela della propria salute, acquisendo strumenti per scelte consapevoli e stili di vita corretti.

“La tutela della salute non può limitarsi alla cura delle malattie – afferma il dottor Fina –. È necessario intervenire prima che le patologie si manifestino, agendo su alimentazione, attività fisica, prevenzione del tabagismo e delle malattie croniche. La mia esperienza nell’Igiene della Nutrizione mi ha confermato quanto gli stili di vita incidano sul benessere individuale e collettivo”.

In coerenza con il Piano Nazionale della Prevenzione 2026-2031, la UOSD assicurerà coerenza metodologica ai progetti aziendali, migliorerà la comunicazione con i cittadini e valuterà i risultati concreti degli interventi. Particolare attenzione sarà dedicata a bambini, adolescenti, lavoratori e persone in condizioni di vulnerabilità, con l’obiettivo di ridurre le disuguaglianze di salute.

“La Asl deve essere vicina ai cittadini non solo quando insorge una malattia – conclude Fina –, ma anche prima, fornendo informazioni affidabili e strumenti per vivere in buona salute. Promuovere la salute significa rendere ogni cittadino più informato, consapevole e partecipe”. Con il conferimento dell’incarico al dott. Fina, la Asl Brindisi intende quindi rafforzare il ruolo della UOSD “Qualità, Comunicazione, Formazione, Educazione Sanitaria” come struttura di raccordo e supporto alla programmazione aziendale.

“L’obiettivo – spiega il dottor Termite – è sviluppare un modello di sanità pubblica sempre più orientato alla prevenzione, alla qualità, all’equità e alla partecipazione, capace di tradurre le indicazioni della programmazione nazionale e regionale in iniziative concrete per il benessere della popolazione della provincia di Brindisi”.