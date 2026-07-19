Il Brindisi FC continua a costruire la rosa in vista della stagione 2026/27, annunciando due nuovi innesti per il reparto difensivo e una conferma di peso in attacco. Nella giornata di oggi il club biancazzurro ha ufficializzato gli arrivi dei difensori Sebastian Elefante e Roberto De Angelis, oltre alla permanenza dell’attaccante Antonio Caputo.

Il primo volto nuovo è quello di Sebastian Elefante, difensore classe 2004, considerato un giovane di prospettiva, dotato di importanti margini di crescita. Il club punta sul suo entusiasmo e sulla sua determinazione, elementi che accompagneranno il percorso di maturazione con la maglia biancazzurra.

A rafforzare il reparto arretrato arriva anche Roberto De Angelis, difensore classe 2001, reduce da un’ottima stagione nel girone H di Serie D. Il suo profilo porta in dote esperienza nella categoria, solidità e affidabilità, caratteristiche sulle quali la società conta per dare maggiore consistenza alla fase difensiva.

Sul fronte delle conferme, il Brindisi riparte da Antonio Caputo. L’attaccante brindisino, classe 1991, continuerà a vestire la maglia della sua città anche nel campionato 2026/27. Forte della lunga esperienza maturata sui campi della categoria, Caputo rappresenta un punto di riferimento sia nello spogliatoio sia in campo, grazie alla sua leadership, alla professionalità e al forte senso di appartenenza ai colori biancazzurri.

Con questi tre annunci il Brindisi FC prosegue il lavoro di allestimento della squadra, combinando giovani di prospettiva, calciatori già pronti per la categoria e uomini di esperienza, con l’obiettivo di affrontare al meglio la nuova stagione.

La società ha rivolto il proprio benvenuto ai nuovi arrivati, Sebastian Elefante e Roberto De Angelis, e ha espresso soddisfazione per la permanenza di Antonio Caputo, augurando a tutti una stagione ricca di soddisfazioni con la maglia biancazzurra.