Giovedì 23 luglio sul sagrato della Chiesa storica di San Rocco, il progetto curato da Vincenzo De Blasis con la narrazione di Giacomo Di Mase.

Il Conservatorio di musica Tito Schipa di Lecce, presieduto da Luigi Puzzovio e diretto da Giuseppe Spedicati, propone giovedì 23 luglio alle ore 21, sul sagrato della Chiesa storica di San Rocco a Ceglie Messapica, il concerto “Chamber Music Proposals – La musica si racconta”, nuovo appuntamento della rassegna “I Concerti del Conservatorio”.

Curato dal docente di Musica da camera Vincenzo De Blasis, il progetto mette in dialogo l’esecuzione musicale e la parola, accompagnando il pubblico in un percorso di ascolto nel quale le composizioni diventano occasione di racconto, conoscenza e approfondimento.

La narrazione sarà affidata a Giacomo Di Mase, di Armamaxa residenza teatrale di Ceglie Messapica. La presenza della voce narrante contribuirà a creare un collegamento diretto tra il repertorio proposto e il pubblico, offrendo ulteriori strumenti per comprendere forme, linguaggi e suggestioni della musica da camera.

L’appuntamento conferma l’impegno del Conservatorio nel promuovere progetti capaci di affiancare alla produzione artistica una dimensione divulgativa e formativa, favorendo un ascolto consapevole e accessibile. La cornice del sagrato della Chiesa storica di San Rocco rafforzerà inoltre il rapporto tra musica, patrimonio architettonico e comunità.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Comune di Ceglie Messapica e con il sostegno della Regione Puglia attraverso il contributo straordinario destinato ai Conservatori di musica pugliesi per il sostegno e il potenziamento dell’alta formazione musicale sul territorio.

L’ingresso è libero con prenotazione al numero 389 9183106.