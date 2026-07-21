Giovedì 23 luglio alle ore 12:00, nella Sala FabLab della Biblioteca di Comunità di Fasano, la conferenza stampa di presentazione della rassegna che unisce archeologia, cultura e territorio.
Fasano – La cittadinanza e la stampa sono invitate alla conferenza stampa di presentazione di “Metti una sera al cinema”, l’attesa rassegna cinematografica estiva organizzata nell’ambito del Sudestival (“Il festival lungo un inverno”).
L’iniziativa, frutto di una stretta collaborazione istituzionale tra il Comune di Fasano e il Comune di Monopoli, si svolgerà dal 28 al 30 luglio 2026 all’interno del suggestivo scenario del Parco Archeologico di Egnazia, offrendo tre serate di proiezioni d’autore e incontri di approfondimento sotto le stelle.
L’incontro con la stampa e la cittadinanza si terrà giovedì 23 luglio, alle ore 12:00, presso la Sala FabLab de I Portici – Biblioteca di Comunità “Ignazio Ciaia” di Fasano.
Interverranno alla conferenza il Sindaco di Fasano Francesco Zaccaria, il Sindaco di Monopoli Angelo Annese, l’Assessore alla Cultura del Comune di Fasano Cinzia Caroli, l’assessore alla Cultura di Monopoli Rosanna Perricci, il Direttore del Museo Archeologico Nazionale “Giuseppe Andreassi” e Parco Archeologico di Egnazia Fabio Galeandro e il Direttore Artistico del Sudestival Michele Suma.
Nel corso dell’appuntamento verranno illustrati il programma completo dei film in cartellone, i dettagli logistici e gli ospiti della kermesse, nata con l’obiettivo di valorizzare uno dei poli archeologici più importanti della regione attraverso il linguaggio del cinema.
Fasano, 20 luglio ’26
Giovanni Mastro
Ufficio Stampa
Città di Fasano