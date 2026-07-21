Questa mattina, nella sede della FIALS Brindisi, si è svolta una conferenza stampa del SAP (Sindacato Autonomo di Polizia) di Brindisi, Lecce e Taranto, guidato dal segretario regionale Francesco Pulli, per fare il punto sui prossimi incrementi di personale destinati alla Polizia di Stato in Puglia.

Nel corso dell’incontro è stato annunciato che nei primi giorni di settembre il Capo della Polizia invierà nuovi operatori nelle tre province di Brindisi, Lecce e Taranto, nell’ambito del piano di potenziamento degli organici.

Secondo Luigi Empirio, il risultato è il frutto di un’attività avviata già nei primi giorni di gennaio, quando il sindacato inviò una lettera ai tre parlamentari pugliesi, segretari regionali dei principali partiti della maggioranza. In particolare, Pulli ha ringraziato il senatore Roberto Marti, che – ha spiegato – si sarebbe attivato fin da subito interloquendo con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e con il sottosegretario Nicola Molteni.

Il SAP ha ricordato anche l’incontro svolto nel mese di febbraio con il sottosegretario Molteni, definito “attento e disponibile” rispetto alle esigenze del territorio pugliese. L’interlocuzione, ha aggiunto, è poi proseguita nei mesi successivi coinvolgendo anche i prefetti e i questori delle tre province interessate.

Nel corso della conferenza stampa, il SAP ha attribuito il potenziamento degli organici all’azione del Governo, sottolineando gli interventi realizzati negli ultimi anni sul fronte della sicurezza, dagli arruolamenti alle dotazioni, fino alle misure di tutela per gli operatori di polizia.

Rivolto, inoltre, un ringraziamento al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, con il quale ha dichiarato di essersi confrontato più volte nel corso dei mesi, e al sottosegretario Nicola Molteni, esprimendo apprezzamento per la disponibilità dimostrata durante il percorso istituzionale.

Il sindacato ha infine annunciato che seguirà con attenzione la destinazione del nuovo personale, auspicando che venga impiegato principalmente nei servizi di controllo del territorio, come previsto dal piano di potenziamento predisposto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Al tempo stesso, il SAP ha precisato di non voler entrare nelle scelte organizzative interne della Questura, ricordando che l’impiego del personale è di esclusiva competenza del questore di Brindisi, Aurelio Montaruli.

Tra i temi affrontati anche l’iter per l’istituzione del Commissariato di Polizia di San Pietro Vernotico. Il SAP ha riferito di seguire costantemente l’evoluzione della pratica, esprimendo fiducia nella possibilità che possano arrivare a breve aggiornamenti più definiti sul progetto.