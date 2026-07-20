La Dinamo Basket Brindisi comunica di aver raggiunto un accordo con Francesco Mizerniuk, guardia classe 2007, che vestirà la maglia biancoazzurra nella stagione sportiva 2026/2027.

Giovane talento ucraino di formazione italiana e di grande prospettiva, Mizerniuk arriva a Brindisi dopo un percorso di crescita sviluppato all’interno del settore giovanile dell’APU Udine, società con cui ha affrontato i principali campionati nazionali di categoria, distinguendosi per qualità tecniche e capacità realizzative.

Nato il 6 marzo 2007 e alto 190 centimetri, Mizerniuk è una guardia dotata di fisicità, tecnica e versatilità. Nel suo percorso giovanile è stato uno dei protagonisti dell’Under 19 dell’APU Udine nella IBSA Next Gen Cup 2025/2026, prestigiosa competizione nazionale che rappresenta una delle principali vetrine per i giovani talenti della pallacanestro italiana. Un percorso che lo ha portato a confrontarsi e crescere anche nei contesti senior. Nella stagione 2024/2025 ha fatto parte del gruppo dell’APU Udine che ha conquistato la promozione in Serie A, vivendo da vicino l’esperienza di una squadra capace di raggiungere un importante traguardo, e ha maturato un’importante esperienza in Serie C con la formazione satellite friulana. Nella scorsa stagione, inoltre, ha ricevuto le prime convocazioni in prima squadra, avendo così l’opportunità di entrare nel gruppo dell’APU Udine in Serie A. Un riconoscimento importante per il percorso di crescita di un giovane talento che, a soli 19 anni, ha già avuto modo di confrontarsi con realtà e livelli diversi della pallacanestro italiana.

L’atleta rientra nel progetto tecnico condiviso con la Valtur Brindisi e nella prossima stagione sportiva sarà impegnato in doppio tesseramento, vestendo la maglia della Dinamo nel campionato di Serie B Interregionale e quella della Valtur Brindisi nel campionato Under 19.

Con l’arrivo di Mizerniuk, la Dinamo aggiunge al proprio roster un giovane esterno dalle importanti prospettive di crescita, pronto a mettersi a disposizione di coach e compagni in vista della nuova stagione.

Benvenuto Francesco!

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi