Importante operazione di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti condotta nella giornata del 17/7/2026 a San Pancrazio Salentino. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana (BR) e della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato un 22enne del posto per il reato di detenzione ai fini di spaccio.

I militari nel corso di un mirato e specifico servizio nel settore del contrasto al traffico di stupefacenti hanno perquisito l’abitazione del giovane, rinvenendo e sequestrando consistenti quantitativi di hashish, marijuana, cocaina, metanfetamina e chetamina, oltre a vario materiale idoneo al taglio e al confezionamento delle dosi, nonché la somma contante di € 3620,00 suddivisa in banconote di vario taglio, ritenuta verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

Lo stupefacente rinvenuto è stato sequestrato.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’indagato è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Tale servizio rientra nella più ampia e programmata attività di contrasto alla criminalità diffusa che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi svolge sistematicamente sull’intero territorio provinciale.