Il Brindisi FC cambia guida tecnica. La società biancazzurra ha comunicato nella giornata odierna la conclusione del rapporto di collaborazione con mister Salvatore Ciullo e, contestualmente, l’affidamento della panchina della prima squadra a Roberto Taurino.

Il club ha voluto ringraziare Ciullo per il percorso compiuto alla guida della formazione brindisina, sottolineandone «il lavoro svolto, la professionalità, l’impegno e la dedizione dimostrati». Sotto la sua gestione il Brindisi FC ha conquistato la vittoria del campionato, centrando la promozione in Serie D e contribuendo a scrivere una pagina significativa della storia recente della società.

«A Mister Salvatore Ciullo vanno i più sinceri ringraziamenti da parte della società – si legge nella nota ufficiale – con l’augurio delle migliori soddisfazioni umane e professionali per il prosieguo della sua carriera».

Contestualmente il Brindisi FC ha annunciato il nuovo allenatore: sarà Roberto Taurino a guidare la squadra nella stagione del ritorno in Serie D.

«Il Brindisi FC comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Mister Roberto Taurino – rende noto la società -. Tecnico di comprovata esperienza e riconosciute qualità professionali, Mister Taurino approda in biancazzurro con entusiasmo, determinazione e la volontà di affrontare con ambizione questa nuova sfida».

La società ha rivolto al nuovo tecnico «il più caloroso benvenuto», augurandogli buon lavoro e auspicando «un percorso ricco di soddisfazioni sportive alla guida del Brindisi FC».