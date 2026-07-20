La Polizia di Stato, nel fine settimana, ha svolto servizi straordinari di controllo presso le stazioni ferroviarie di San Pietro Vernotico (BR) e Brindisi.

Il Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Puglia, la Basilicata ed il Molise ha predisposto servizi straordinari di vigilanza presso entrambi gli scali ferroviari, dove recentemente è stata segnalata la presenza di numerosi giovani che utilizzano il trasporto ferroviario locale per raggiungere il capoluogo di provincia.

In particolare, nelle serate del sabato, è stata rilevata la presenza di gruppi di ragazzi che si concentrano presso queste stazioni ferroviarie, causando disagi all’utenza e ponendo in essere condotte suscettibili di compromettere la sicurezza propria e degli altri utenti.

Il personale della Polizia Ferroviaria di Brindisi, con la collaborazione dei dipendenti di FS Security, negli ultimi weekend, ha presidiato entrambe le stazioni ed ha svolto servizi di controllo a bordo dei treni che collegano le due località, garantendo la corretta fruizione dei servizi di trasporto e la sicurezza dei viaggiatori.

L’esito dei servizi, che proseguiranno nelle prossime settimane, è stato positivo; la costante presenza del personale della Polizia di Stato ha consentito di gestire in sicurezza il consistente afflusso di giovani, garantendo il regolare svolgimento delle attività e

prevenendo situazioni di criticità