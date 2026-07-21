L’Ufficio di Presidenza ha accolto la proposta del Procuratore Pia Montanaro: al via il percorso per valorizzare il volontariato negli uffici giudiziari e rafforzare il contrasto alla criminalità.

Prende ufficialmente il via l’iter per la sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra il Consiglio regionale della Puglia e la Procura della Repubblica di Brindisi. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio, accogliendo con favore la proposta formulata dal Procuratore Dott.ssa Pia Montanaro, ha dato mandato al Segretario Generale di predisporre gli atti amministrativo-contabili necessari alla stipula dell’accordo.

L’iniziativa punta a valorizzare il ruolo del volontariato quale risorsa a supporto delle attività amministrative degli uffici giudiziari, con l’obiettivo di rendere più efficienti e tempestivi i servizi erogati ai cittadini. Contestualmente, la collaborazione consentirà di affiancare e supportare la Commissione consiliare competente sui temi della prevenzione e del contrasto alla criminalità.

“Abbiamo accolto con grande favore la proposta del Procuratore Montanaro” – dichiara il Presidente del Consiglio Regionale della Puglia, Toni Matarrelli – . “In un’ottica di leale collaborazione tra Istituzioni, riteniamo fondamentale fare rete per sostenere l’amministrazione della giustizia e migliorare la qualità dei servizi per i cittadini. Così come pensiamo sia utile ricevere un supporto qualificato all’attività della Commissione consiliare in tema di prevenzione e contrasto alla criminalità. Con questo Protocollo si realizza una sinergia che farà bene a tutto il territorio pugliese.”

Nei prossimi giorni gli uffici del Segretariato Generale avvieranno gli approfondimenti tecnici in stretto raccordo con la Procura di Brindisi per definire il testo finale della convenzione e procedere alla firma ufficiale.