Ultimo appuntamento della stagione per il Chiostro d’Estate, la rassegna promossa dall’Accademia degli Erranti negli spazi dell’ex Convento delle Scuole Pie, in via Giovanni Tarantini 33/35 a Brindisi.

Giovedì 23 luglio, alle ore 20.30, in collaborazione con Feltrinelli Point Brindisi, sarà presentato il libro “Contro la paura”, scritto da Franco Gabrielli e Carlo Bonini e pubblicato da Feltrinelli. A moderare l’incontro sarà il giornalista Fabio Mollica.

L’appuntamento offrirà l’occasione per affrontare il tema della sicurezza da una prospettiva istituzionale e lontana dalle semplificazioni. Franco Gabrielli, già direttore del SISDE e dell’AISI, prefetto dell’Aquila, capo del Dipartimento della Protezione civile, prefetto di Roma e capo della Polizia di Stato, dialogherà con il pubblico sul significato della sicurezza come responsabilità pubblica, fondata su competenza, prevenzione e dati concreti.

L’iniziativa è organizzata dall’Aps Brindisi e le Antiche Strade, soggetto gestore della Casa di Quartiere Accademia degli Erranti, nell’ambito del progetto Brindisi Città che Legge e della rete delle Case di Quartiere di Brindisi.

Per Francesco Carlucci, titolare della Feltrinelli Point di Brindisi, l’incontro rappresenta un’importante occasione di confronto in un momento storico in cui il tema della sicurezza è al centro del dibattito pubblico.

«Anche il termometro della sicurezza sta salendo senza controllo, alimentando una frattura sociale sempre più profonda. Questa presentazione sarà importante per Brindisi e vorrei che ci fosse un dibattito aperto al pubblico per comprendere, insieme a persone autorevoli e di grande esperienza, che bisogna sottrarre la sicurezza alla propaganda. La pubblica sicurezza è una politica complessa, basata su dati concreti, risorse adeguate e prevenzione. Affidarsi agli slogan rischia di alimentare la paura dei cittadini senza risolvere alcun problema reale», afferma Carlucci.

L’ingresso all’incontro è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.