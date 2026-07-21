Paura nel pomeriggio di oggi a Erchie per un incidente stradale avvenuto all’incrocio tra via Cristoforo Colombo e via Fratelli Bandiera.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana. Nell’impatto sono rimaste coinvolte una Hyundai Tucson, con quattro occupanti, e una Ford Puma, sulla quale viaggiavano cinque persone.

L’intervento dei Vigili del Fuoco si è reso necessario per estrarre alcuni degli occupanti rimasti incastrati tra le lamiere delle vetture e per mettere in sicurezza l’intera area dell’incidente.

Tutti e nove gli occupanti dei due veicoli sono stati presi in carico dal personale del 118 e affidati alle cure dei sanitari.

Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulle loro condizioni di salute né sulla gravità delle eventuali lesioni riportate.

Restano da accertare le cause dello scontro, che saranno ricostruite dalle autorità competenti.