Prosegue il cartellone estivo de “La Rassegna del Chiostro” con il terzo appuntamento culturale in programma giovedì 24 luglio, alle ore 19, nel cortile della Casa di Quartiere Minimus di Brindisi.

Ospite della serata sarà la scrittrice Gilda Pagnozzi, che presenterà il suo romanzo “Scappare”, pubblicato da Luoghi Interiori, dialogando con l’artista Simonetta Guida, che modererà l’incontro. Durante l’evento saranno inoltre esposte alcune delle sue opere pittoriche, in un percorso che intreccia letteratura e arte visiva.

“Scappare” racconta la storia di Thalia, una giovane donna che affronta un profondo disagio interiore, fatto di paure, silenzi e continue fughe. Attraverso una narrazione intensa e delicata, il romanzo accompagna il lettore nel viaggio di chi si sente estraneo alla propria esistenza e combatte quotidianamente con un dolore spesso invisibile.

«Non amo parlare. Scrivo. Scrivo perché, se non lo faccio, smetto di esistere», è l’incipit che introduce la voce della protagonista, dando vita a una riflessione sulla vulnerabilità, sulla salute mentale e sulla possibilità di ritrovare sé stessi. Il libro non propone facili soluzioni, ma racconta il coraggio di affrontare il proprio percorso personale, trasformando una semplice domanda – “Come ti senti?” – nell’inizio di un cammino verso l’accoglienza e la speranza.

Gilda Pagnozzi è fondatrice e CEO di Convergenza Mentale, progetto nato dall’unione tra comunicazione, creatività e promozione culturale. Laureata in Progettazione e Gestione delle Attività Culturali e in Scienze dello Spettacolo, ha conseguito un Master di II livello in Discipline storico-linguistico-letterarie, dedicando i suoi studi anche ai nuovi media e ai linguaggi della comunicazione, oltre ad aver ottenuto l’abilitazione all’insegnamento.

Ad accompagnarla sarà Simonetta Guida, artista e fondatrice del progetto “Creation Lab”, che da anni porta avanti un percorso di ricerca nel campo dell’arte pittorica e della creatività, contribuendo con le sue opere a rendere ancora più suggestiva la serata.

L’iniziativa, promossa nell’ambito de “La Rassegna del Chiostro”, offrirà al pubblico un’occasione di confronto su temi di grande attualità come il disagio emotivo, la ricerca della propria identità e il valore dell’ascolto, attraverso il dialogo tra parole e immagini.

L’appuntamento è quindi fissato per giovedì 24 luglio alle ore 19, nel cortile della Casa di Quartiere Minimus di Brindisi. L’ingresso è libero.