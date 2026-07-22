Intervento dei Vigili del Fuoco nella notte appena trascorsa in contrada Cadetto Inferiore, nel territorio di Francavilla Fontana, per l’incendio di un’autovettura.

Una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Francavilla Fontana è intervenuta per domare le fiamme che avevano avvolto una Alfa Romeo MiTo. Il tempestivo intervento dei pompieri ha consentito di spegnere rapidamente l’incendio, evitando che il rogo si propagasse alla vegetazione e alle strutture presenti nelle vicinanze.

Terminate le operazioni di spegnimento, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla bonifica e alla messa in sicurezza dell’area interessata.

Sul posto sono state avviate le verifiche per accertare le cause dell’incendio, che al momento restano in corso di accertamento.