Torna dal 24 al 29 luglio, in piazza Giovanni XXIII, “QCINE – Il gusto del Cinema”, giunto alla XV edizione, la quarta a Francavilla Fontana. Sei serate a ingresso gratuito che uniscono proiezioni cinematografiche, incontri con ospiti e musica dal vivo. Ospiti di questa edizione sono il procuratore di Napoli Nicola Gratteri, l’attrice Giuliana De Sio, il cantautore Giovanni Caccamo, il regista Francesco Munzi, il giornalista Pierluigi Pardo e il presentatore televisivo Piero Chiambretti.

Il programma prende avvio venerdì 24 luglio alle ore 20.30 con l’incontro tra il procuratore Nicola Gratteri e la giornalista Paola Bottero. Segue la proiezione de “Il giorno della civetta” di Damiano Damiani, tratto dal romanzo di Leonardo Sciascia. In apertura di serata, l’autore Luigi Dimitri presenta “L’arte sbranata” in uno dei suoi spuntini di riflessione.

Sabato 25 luglio, alle 20.30, l’attrice Giuliana De Sio – vincitrice di due David di Donatello – è intervistata dal critico cinematografico Fabrizio Corallo. Segue la proiezione di “Scusate il ritardo” di Massimo Troisi. In apertura, un intervento di Paola Pina D’Astore, responsabile del Centro di recupero della fauna selvatica di Brindisi.

Domenica 26 luglio, alle 20.30, il cantautore Giovanni Caccamo, vincitore delle Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2015, è intervistato dalla giornalista Claudia Turba e si esibisce in un live unplugged. Segue la proiezione di “PerdutoAmor” di Franco Battiato. In apertura, il cortometraggio animato “La magica storia del pasticciotto” di Mirko Dilorenzo.

Lunedì 27 luglio, alle 20.30, il regista Francesco Munzi, vincitore di tre David di Donatello e due Nastri d’Argento, terrà una masterclass ricca di curiosità e contributi filmati. A seguire, la proiezione del suo “Anime nere”, tratto dal romanzo di Gioacchino Criaco, premiato con nove David di Donatello.

Martedì 28 luglio, dalle 20.30, è la volta del giornalista sportivo Pierluigi Pardo, amato dal pubblico per avere rivoluzionato il modo di raccontare il calcio con telecronache appassionate e coinvolgenti. Pardo è intervistato dal giornalista Fabrizio Caianello A seguire, la proiezione di “Maradona di Kusturica” di Emir Kusturica. In apertura di serata il presidente Magrì, il Direttore Sportivo Fernandez, il nuovo allenatore Trocini e una delegazione della squadra presenteranno al pubblico del Qcine e ai tifosi la nuova stagione calcistica della Virtus Francavilla.

Mercoledì 29 luglio, alle 20.30, chiude la rassegna Piero Chiambretti, volto storico, tra i più amati della televisione italiana, intervistato da Antonio Di Summa. Dopo la conversazione, spazio alla proiezione di “Reality” di Matteo Garrone.

“Qcine mette insieme cinema, conversazione culturale e bellezza architettonica della città, che entra quindi a far parte dell’esperienza di chi partecipa” dichiara il sindaco Antonello Denuzzo. “Siamo felici di portare a Francavilla una rassegna come questa, dando continuità a una programmazione che cresce di anno in anno”. “Qcine è il tipo di proposta culturale e turistica che stiamo consolidando” fa eco la vicesindaca con delega al Turismo Anna Maria Padula, “una proposta in cui l’evento diventa occasione di conoscenza della città”. Sulla stessa linea l’assessore allo Spettacolo Vanni Calò: “Qcine è sicuramente tra i momenti più importanti dell’estate francavillese: un’esperienza ormai rodata, in grado di essere attrattiva per un pubblico regionale”. Chiude l’assessore al Bilancio Carmine Sportillo: “Qcine è la dimostrazione che investire in cultura è possibile, ed equivale sempre a investire sul territorio, sulle sue potenzialità, sui suoi talenti”. Infine, per il Presidente BCC San Marzano Emanuele Di Palma: “Sostenere QCINE significa dare continuità a un impegno che da sempre vede la BCC San Marzano al fianco del cinema. La cultura rappresenta un motore di crescita civile, sociale ed economica e iniziative come QCINE contribuiscono a rendere i nostri territori più vivi, attrattivi e consapevoli. Essere una banca di comunità significa anche questo. Per questo siamo orgogliosi di rinnovare anche quest’anno il nostro sostegno a una manifestazione che rappresenta un punto di riferimento per l’estate pugliese”.

Qcine – Il gusto del Cinema

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