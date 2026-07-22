Anche a Brindisi quest’estate la Comunità di Sant’Egidio lancia un’iniziativa speciale dal 13 luglio al 29 agosto 2026, unendo le forze dei programmi “Viva gli Anziani!” e “Nonni in Guardia”. L’obiettivo è semplice ma vitale: proteggere i nostri anziani, fare comunità e sconfiggere la solitudine.

Ecco gli appuntamenti dell’estate solidale:

Il Banchetto Informativo in Piazza della Vittoria

Ogni lunedì, mercoledì e sabato, dalle ore 9.00 alle 12.30, presenti in Piazza della Vittoria con un punto informativo unico dedicato all’emergenza caldo e alla prevenzione delle truffe. Sarà l’occasione per dare consigli utili e distribuire i materiali del progetto “Nonni in Guardia, Contro le truffe!”.

La Merenda dell’Incontro alla Cattedrale

Ogni giovedì alle ore 19.00, un momento di condivisione e socializzazione tra giovani e anziani, in collaborazione con la Cattedrale di Brindisi, per fare merenda insieme in totale serenità.

La Consegna dell’Acqua a Domicilio

Ogni sabato, grazie alla collaborazione con Connessioni Mediterraneo APS, porteremo un aiuto concreto direttamente a casa, raggiungendo un totale di 100 beneficiari complessivi per l’emergenza caldo.

Il programma “Viva gli anziani!” della Comunità di Sant’Egidio è attivo dal 2019 nel Centro Storico della città di Brindisi, grazie al protocollo di intesa stipulato con il Comune. Si tratta di un servizio innovativo di monitoraggio attivo per il contrasto dell’isolamento sociale, attraverso la creazione di reti di prossimità sul territorio. Attraverso la rete di prossimità vengono offerti interventi puntuali e personalizzati per contrastare l’isolamento sociale, senza tralasciare il costante monitoraggio telefonico e le visite a domicilio, fondamentali per intercettare tempestivamente situazioni di fragilità e bisogni emergenti. L’obiettivo principale è la prevenzione: contrastare gli effetti negativi prima che si verifichino eventi critici sulla salute della popolazione anziana.

Vuoi dare una mano anche tu?

“Contro il caldo e le truffe, la difesa migliore è non lasciare solo nessuno. Unisciti anche tu alla nostra rete di solidarietà!”