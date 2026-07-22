Continua anche e soprattuto nel periodo estivo l’infaticabile attività dei volontari dell’Avis Comunale di Brindisi che, in collaborazione con il SIMT di Brindisi, hanno organizzato una raccolta straordinaria di sangue per SABATO 25 LUGLIO, dalle ore 17.30 alle 21.30 (ultimo emocromo), presso il Lungomare Regina Margherita, zona Capitaneria di Porto.

LE CONDIZIONI NECESSARIE PER DONARE

Per donare occorre essere in buona salute: non avere avuto febbre, pesare più di 50 chili, non aver assunto farmaci (antinfiammatori negli ultimi 5 giorni, antibiotici e antistaminici negli ultimi 15), non aver fatto piercing e tatuaggi né aver subito interventi chirurgici negli ultimi 4 mesi. E’ necessario avere uno stile di vita corretto.

QUANDO E’ POSSIBILE DONARE

Sabato 25 luglio, dalle 17.30 alle 21.30

ATTENZIONE: prima di donare si raccomanda un pranzo leggero (un primo, ad es. pasta al sugo di pomodoro; un secondo, ad es. carne o pesce arrosto; un frutto, acqua e caffè), escludendo alimenti contenenti latte e suoi derivati, fritture e alcolici.

I NOSTRI APPELLI

Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo.

Non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel dare.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PER DONARE

AVIS Comunale di Brindisi

Telefono: 3755282712 – 0831523232

Mail: brindisi.comunale@avis.it

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Direct su Instagram: aviscomunalebrindisi

Ufficio stampa Avis Comunale di Brindisi OdV